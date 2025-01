Das ist 2025 im Bachtal los

Im Bachtal ist 2025 auch – abgesehen von Großprojekten wie dem Neubau des Feuerwehrhauses in Syrgenstein oder der Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Zöschingens – einiges geboten. Direkt zum Anfang des Jahres ging es mit dem ausverkauften Hofball der Bachtalia in der Bachtalhalle los. Ein besonderes Highlight ist im Bachtal der Weiberfasching am 27. Februar. Dabei baut der Verein mit einigen Hütten ein kleines Hexendorf im Syrgensteiner Ortsteil Landshausen auf.

In Bachhagel steigt am Samstag, 5. Juli, das Kinderfest mit Darbietungen der Kleinen und verschiedenen Spiel- und Bastelangeboten. „Da ist das ganze Bachtal auf den Füßen“, sagt Bachhagels Bürgermeister Ingo Hellstern. Am 19. Juli veranstaltet der SV Bachhagel ein XXL-Kickerturnier samt sogenanntem „Menschenkicker“, bei dem die Spielerinnen und Spieler selbst zu den Spielfiguren werden. Dazu gibt es ein Open-Air-Konzert auf den Flächen des Sportvereins. Tags darauf findet die Kinder-Olympiade samt Kinderdisco statt. Ein weiterer Termin in Bachhagel ist das Dorffest, das der Musikverein am 28. und 29. Juni in der Dorfmitte ausrichtet.

Syrgensteiner Trachtenverein feiert 75 Jahre

Der Trachtenverein Edelweiß Syrgenstein veranstaltet am 15. und 16. März im Rahmen des 75. Vereinsjubiläums einen „großen Bayerischen Abend“, erklärt der Vorsitzende Holger Rettenberger. Nach dem Festgottesdienst gibt es einen Umzug zur Bachtalhalle, dort wird mit Plattlern, Volkstanz, Schnalzgern, Jugendtänzen und Musik gefeiert. Am Sonntag findet das Goißelschnalzgertreffen mit Bewirtung und Blasmusik des Syrgensteiner Musikvereins statt.

In Syrgenstein wird in diesem Jahr das 875-jährige Bestehen des Ortsteils Staufen gefeiert, teilt VG-Geschäftsführer Michael Witt mit. In welchem Rahmen kann er allerdings noch nicht sagen. Weitere Termine haben die Vereine der Verwaltungsgemeinschaft bisher nicht gemeldet, ergänzt er. Der Veranstaltungskalender werde aber voraussichtlich noch voller werden.