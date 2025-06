23-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Gundelfinger Gartnersee

Am Gartnersee in Gundelfingen kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Badeunfall. Gegen 15.45 Uhr geriet ein 23-Jähriger nach einem Sprung vom Sprungturm in Wassernot, meldet die Polizei. Ein 22-Jähriger habe versucht, dem 23-Jährigen zu helfen, wobei er offenbar selbst in Wassernot geraten sei. Drei Badegäste bemerkten nach Angaben der Inspektion das Geschehen und kamen den beiden Männern umgehend zu Hilfe.

Sie brachten den 22-Jährigen an Land und Einsatzkräfte der Wasserwacht retteten den 23-Jährigen aus dem Wasser, heißt es weiter. Bei dem 23-Jährigen wurden demnach umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und er wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls übernommen. (AZ)