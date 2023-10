Bächingen

13:35 Uhr

18-Jähriger kommt mit Motorrad von Fahrbahn in Bächingen ab

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag in Bächingen gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag im Gewerbegebiet in Bächingen von der Straße abgekommen. Beim Sturz verletzte er sich und wurde in das Krankenhaus gebracht.

Ein 18-Jähriger hat sich am Dienstag bei einem Unfall mit seinem Motorrad in Bächigen verletzt. Der Mann war der Polizei zufolge gegen 16 Uhr auf der Ringstraße ortseinwärts unterwegs, als er in der Rechtskurve im Gewerbegebiet alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Er durchfuhr dabei zunächst mehrere Büsche und Sträucher bis er schließlich kurz vor einer Mauer stürzte und sich dabei verletzte. Der junge Mann wurde vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst behandelt. Der Rettungswagen brachte ihn mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Dillingen. Das Motorrad wurde bei dem Sturz stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro. (AZ)

