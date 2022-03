22-Jähriger verursacht mit zwei Promille Unfall in Bächingen

Der junge Mann war volltrunken mit seinem Kleinkraftrad in der Sontheimer Straße unterwegs.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstag gegen 20.40 Uhr in Bächingen gekommen. Ein 22-Jähriger war dort auf einem Kleinkraftrad in der Sontheimer Straße in Richtung „Neue Gasse“ unterwegs. Er streifte alleinbeteiligt einen geparkten Nissan und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Verunfallte zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. Weil bei ihm ein Alkoholtest einen Wert von zwei Promille ergeben hatte, ordneten die Beamten gegen ihn eine Blutentnahme an. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten das Kleinkraftrad, da sich Verdachtsmomente auf bauliche Veränderungen ergeben hatten, die der Eintragungspflicht in den Fahrzeugpapieren unterliegen.

Der Gesamtschaden an den Unfallfahrzeugen beläust sich auf rund 4.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wegen Alkohol eingeleitet. (pol)

