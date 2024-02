Großaufgebot an Rettungskräften sucht vermissten Bächinger

Der Bächinger Georg Keller wird seit Donnerstag nach dem Besuch einer Faschingsveranstaltung vermisst. Die Suche nach dem 73-Jährigen blieb bisher ohne Ergebnis.

Seit Freitag läuft eine großangelegte Suche nach dem Bächinger Georg Keller. Der 73-Jährige wird nach Angaben der Polizei seit Donnerstagabend, 22.30 Uhr, vermisst.

Wie die Polizeiinspektion Dillingen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsfahndung informiert, war Georg Keller mit einem silberfarbenen Damenrad unterwegs. Das Rad wurde inzwischen an einem Radweg entlang der Brenz in Sontheim aufgefunden.

Der Bächinger Georg Keller war mit einem silberfarbenen Damenfahrrad unterwegs. Foto: Polizei

Der Bächinger hatte am Donnerstagabend mit dem Fahrrad eine Faschingsveranstaltung in Hermaringen (Landkreis Heidenheim) besucht. Später kehrte Georg Keller nach Angaben der Polizei mit dem Zug nach Sontheim zurück und stieg dort um 22.18 Uhr mit seinem Fahrrad aus. Anschließend dürfte der Mann den Radweg entlang der Brenz zurück nach Bächingen genommen haben.

Der Bächinger Georg Keller wird seit Donnerstagabend vermisst. Foto: Polizei

So beschreibt die Polizei den vermissten Bächinger

Georg Keller ist laut Polizeibericht 1,61 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze, glatte, grau melierte Haare und einen grau-schwarzen Vollbart. Der Senior trug eine ausgewaschene schwarze Jeans, einen dunkelblauen Strickpullover mit Reißverschluss bis zur Brust, einen kakifarbenen Anorak, halbhohe graue Stiefel und einen dunkelgrünen Filzhut.

Auch eine Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz

Wie die Dillinger Polizei auf Anfrage mitteilt, wurde bereits am Freitag mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem vermissten Bächinger gesucht. Bei der großangelegten Suche waren unter anderem Polizeibeamte der Inspektionen aus Dillingen und Giengen, eine Rettungshundestaffel und die Wasserrettung der DLRG mit Tauchern, der Rettungsdienst des BRK und des ASB sowie die Feuerwehren aus Bächingen und Gundelfingen im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber der Polizei flog das betreffende Gebiet ab. Abgesucht wurden das Gebiet am Radweg sowie die Brenz zwischen Sontheim, Bächingen und Gundelfingen, teilt die Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage mit. Allein am Freitag waren nach Informationen unserer Redaktion etwa 70 Einsatzkräfte vor Ort. Die Suche nach dem vermissten 73-Jährigen dauerte bis zum Samstagabend an. Bis dahin war der Vermisste nicht gefunden.

"Das Ergebnis der Suchaktion war bisher leider negativ", hieß es auch am Sonntagvormittag bei der Polizeiinspektion Dillingen. Zur Ursache des Verschwindens des 73-Jährigen könnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Nach Informationen unserer Zeitung gehen Einsatzkräfte davon aus, dass der Bächinger in die Brenz gefallen sein könnte. Das Wasser sei trüb, die Brenz führe gegenwärtig viel Wasser, hießt es. "Solch eine Suche ist immer belastend", sagt der Kommandant der Gundelfinger Feuerwehr, Michael Wohlhüter, auf Anfrage. Man müsse ja auch damit rechnen, dass es sich um ein Unglück handelt.

Etwa 70 Einsatzkräfte suchten alleine am Freitag nach dem Bächinger Georg Keller, der seit Donnerstagabend vermisst wird. Foto: Feuerwehr Gundelfingen

Der Einsatzleiter der Feuerwehren war am Freitag der Bächinger Kommandant Michael Moosdiele. Das Rad des 73-Jährigen sei an der Brenz in der Nähe der Firma Röhm gefunden worden, die überwiegend auf der Gemarkung Sontheim und zu Teilen auf Bächinger Flur liegt. "Wir haben von dort aus beidseitig das ganze Brenzufer und Gartenhäuser abgesucht", erläutert Moosdiele. Sechs Bootsbesatzungen suchten vom Wasser aus. Etwa drei Stunden bis 21.30 Uhr seien allein die Feuerwehren am Freitagabend im Einsatz gewesen. Danach rückte eine Rettungshundestaffel an, die bis in die Nacht suchte. Die Einsatzkräfte kamen laut Moosdiele bis aus den Kreisen Aichach-Friedberg und Neu-Ulm nach Bächingen.

Bächingens Bürgermeister Siegmund Meck war am Freitag ebenfalls bei der Suche vor Ort. Die Brenz sei von der Firma Röhm aus bis nach Gundelfingen vergeblich abgesucht worden. "Wir sind alle sehr betroffen", sagt der Rathauschef. Er stehe in Kontakt mit der Familie und hoffe, dass die Sache gut ausgehe. Georg Keller sei ein bekannter Bächinger Bürger, jeder kenne ihn. (mit AZ)