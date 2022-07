Bächingen an der Brenz

Dieser Bächinger hat eine Sektkellerei an der Mosel gekauft - und zaubert dort auch

Eine Kombination aus Sekt und Zauberei: Der Bächinger Jochen Schaufelberger besitzt nun eine Sektkellerei in Brauneberg an der Mittelmosel. Dort macht er auch "magische Sektführungen".

Plus Sein Hobby zum Beruf gemacht hat Jochen Schaufelberger. Der Bächinger führt seit Juli einer Sektkellerei an der Mosel. Neben Sekt macht er dort auch Proben mit Zaubertricks.

Von Susanne Klöpfer

Ein längst vergessener Glasballon auf dem Dachboden seiner Eltern ist der Grund, dass der gebürtige Bächinger Jochen Schaufelberger seit Juli Besitzer einer Sektkellerei an der Mosel ist. Als der heute 28-Jährige das gläserne Getränkegefäß für Obstwein fand, erfuhr er, dass sein Opa darin früher Johannisbeerwein machte. Die Neugier war geweckt. Schaufelberger probierte aus, las sich ein, versuchte es erneut. Selbst wenn er "keine Ahnung" hatte, wie er heute sagt. Ein paar Monate später war sein erster selbst gemachter Wein fertig. Über die Jahre probierte er mehr aus. So entstand ein Kirschsekt aus Schwäbischen Weinweichseln, eine regionale Sorte aus dem Landkreis Dillingen. Diese Art wuchs bei der mittlerweile 92-jährigen Nachbarin. "Sie schwärmte immer davon", erinnert sich Schaufelberger. Der Familie und Freunden schmeckten seine Weine und Sekte. Damit startet er in einen neuen Lebensabschnitt.

