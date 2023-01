Bächingen: Brennende Mülltonnen lösen Feuerwehreinsatz aus

Weil die Anwohner befürchten, die Flammen könnten auf die Hausfassade übergehen, werden drei Feuerwehren alarmiert.

In Bächingen hat ein Anwohner eines Einfamilienhauses in der Gundelfinger Straße am Montag bemerkt, dass mehrere Mülltonnen brannten. Die Tonnen standen laut Polizei im Gartenbereich vor dem Haus. Ein anfänglicher Versuch, den Brand mittels Gießkanne zu löschen, reichte nicht aus, sodass die Feuerwehr alarmiert wurde.

Am Anfang wurde befürchtet, dass die Flammen auf die Hausfassade übergreifen könnten. Im Einsatz waren deshalb die Feuerwehren Bächingen, Medlingen und Gundelfingen. Es blieb jedoch bei einem geringen Schaden, lediglich die drei Mülltonnen wurden beschädigt. (AZ)