Bayerische Zuchtschau in Bächingen: Westfalenterrier feiern 50. Geburtstag

Die Richter beurteilten die Jagdhunde bei der diesjährigen Zuchtschau des Westfalenterrier-Verbands unter anderem nach Figurform, Wasserfreudigkeit und Schussfestigkeit.

Die Hunde auf dem Sportplatz in Bächingen können kaum stillstehen. Die Westfalenterrier, die einen ausgeprägten Jagdinstinkt haben, haben viel Energie. Mit der Hunderasse kennt sich Reinhold Bass aus Bächingen aus. Er ist der bayerische Landesprüfungswart. Er erklärt: "Durch Einkreuzung von Lakelandterriern und Foxterriern ist der Westfalenterrier aus dem deutschen Jagdterrier herausgezüchtet worden."

Mehr über die Geschichte der Jagdhundrasse weiß Bass natürlich auch. Geleitet und initiiert sei die Neuzüchtung durch den Erstzüchter des Westfalenterriers Manfred Rüter, der in Dorsten ansässig ist und noch heute als Bundeszuchtwart das Zuchtgeschehen dieser Rasse beeinflusst. Seit dem Jahr 1972 sei die Neurassenbildung unter der Bezeichnung "Westdeutscher Jagdterrier" geführt worden. Im Jahr 1988 habe der Verband entschieden, zwecks Abgrenzung zu den anderen Terrierrassen und als Hinweis auf das Ursprungszuchtgebiet die Rassebezeichnung "Westfalenterrier" einzuführen. Und den 50. Geburtstag dieser noch jungen Jagdhund-Rasse feierte der Landesverband Bayern, vertreten durch Bass nun mit einer Zuchtschau und Zuchtanlagenprüfung in Bächingen. Durch die Pandemie hatte sich das Fest verschoben.

Fell, Zähne, Figur: So werden die Westfalenterrier in Bächingen geprüft

Insgesamt neun Prüflinge aus ganz Deutschland sowie ein Teilnehmende aus der Schweiz hatten sich angemeldet. Beurteilt werden sie von den fünf Prüfern um Klaus Welkert, dem Richterobmann im Bundesverband. Die vorgeführten Terrier im Alter von sieben Monaten bis drei Jahre mussten sich in mehreren Kategorien prüfen lassen. Darunter die Zuchtschauprüfung mit den Kategorien Figurform, Fell, Zähne und Geschlechtsteile den strengen Augen der Rasseprüfer stellen. In der Zuchtanlagenprüfung standen die Wasserfreudigkeit, Führigkeit sowie die Schussfestigkeit der angetretenen Hunde auf dem Prüfungsprogramm.

Vor dem Beginn der Westfalienterrier- Zuchtschau des Landesverbandes Bayern in Bächingen, versuchten die Hundebesitzer ihre kleinen Racker in Reih und Glied für ein Foto zu stellen. Im Ergebnis war dies jedoch nicht so leicht hinzukrigen. Foto: Horst von Weitershausen

Alle vorgeführten Hunde waren ihrem Alter entsprechend erfolgreich, was natürlich die Frauchen und Herrchen in beste Laune versetzte. Anna-Katharina und Björn Schmalz aus Langenscheid bei Koblenz hatten sich mit ihrer sieben Monate alten "Danniki" den Prüfungen in Bächingen gestellt. Sie freuten sich, dass ihre Hündin recht gut dabei abgeschnitten hat. "Sie ist unsere erster Westfalenterrier", erzählt das Ehepaar und fügt hinzu: "Wir sind überrascht, dass die Rasse der Westfalenterrier das Ideal eines Jagdhundes inmitten einer Familie verkörpert." Das bestätigen auch Verena und Hubert Pfeiffer aus Winterhausen, die mit ihrer dreijährigen Hündin Gusta zur Prüfungszuchtschau angereist waren.

Nur Personen mit einem Jagdschein bekommen Westfalenterrier beim Züchter

"Übrigens, nicht jeder kann sich beim Züchter einen Westfalenterrier besorgen", berichtet Reinhold Bass, der in Bächingen unter der Zwingerbezeichnung "vom Brenzufer" die Hunderasse züchtet. "Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass nur Jägerinnen und Jäger, also Personen, die im Besitz eines Jagdscheins sind, einen solchen Hund erwerben können", so Bass, der dem VFB Bächingen und der Gemeinde für die Unterstützung bei der Organisation der Veranstaltung dankte.