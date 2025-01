Das Lebenselixier Wasser

Das neue Jahr ist noch jung, aber das Programm in der Umweltstation Mooseum in Bächingen für 2025 steht schon längst – und ist vollgepackt mit Spiel, Spaß und Wissenswertes für Groß und Klein. Das Leitthema dieses Jahr ist Wasser, entsprechend bieten die Verantwortlichen Vorträge zum Thema Schwammlandschaft, Regenwassernutzung oder Fassadenbegrünung an. Natürlich gibt es wieder viele Termine für Kinder, Familien und Erwachsene sowie Klassiker und neue Angebote, heißt es. Aus Gründen der Nachhaltigkeit gibt es nur eine kleine Druckauflage, das Programm kann aber jederzeit online angeschaut werden unter: www.mooseum.net.

Klimawandel und menschliche Eingriffe in die Natur beeinträchtigen zunehmend das ökologische Gleichgewicht. Damit ist auch der Schutz unserer Wasserressourcen von entscheidender Bedeutung. Wasser ist nicht nur eine lebenswichtige Quelle für unser Dasein, sondern auch ein Schlüsselelement für das Funktionieren natürlicher Ökosysteme. Extreme Hochwasserereignisse wie im Jahr 2024 in ganz Europa fordern aktives Tun: Die Wassermassen sollen nicht sofort in die Flüsse gelangen, sondern vielmehr die Böden erst einen Großteil dieses Wassers speichern und langsam wieder abgeben – sogenannte Schwammlandschaften.

Diese Idee zielt darauf ab, natürliche Landschaften so wiederherzustellen, dass sie wie ein Schwamm wirken. Sie tragen nicht nur zur Verbesserung der Wasserqualität bei, sondern wirken auch Überschwemmungen entgegen, sichern die Biodiversität und fördern die Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterereignissen. Die Umweltstation Mooseum widmet sich dem Lebenselixier Wasser 2025 und 2026 in vielfältigen Angeboten und Aktionen. (AZ)