Der Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen lockt 5000 Menschen an

Auf dem Gelände des Mooseums in Bächingen sorgen 40 Fieranten beim Apfel- und Kartoffelmarkt für ein abwechslungsreiches Angebot.

Knapp 40 Fieranten haben am Sonntag für ein abwechslungsreiches und buntes Angebot auf dem diesjährigen Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen gesorgt. Dieses reichte ganz klassisch von Äpfeln und Kartoffeln bis zum Käse- und Wurstangebot, darunter auch Strauß- oder Wildspezialitäten. Es gab selbst gemachte Obstschnäpse oder Weine und unterschiedlichste, handgearbeitete Dekoartikel oder Strickkleidung.

Das Markttreiben im Bächinger Mooseum wurde umrahmt von Vorführungen zum alten Handwerk. Eine alte Dreschmaschine war in Aktion zu sehen. Foto: Sylvia Bredl, Mooseum

Heuer jährte sich die Veranstaltung bereits zum 20. Mal, wie Vorsitzender Reinhold Wilhelm in seiner Begrüßungsrede erwähnte. Er hob dabei auch das große Engagement der über 60 freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie befreundeter Vereine wie der Interessengemeinschaft (IGS) Sontheim und dem Verein für Gartenbau, Heimat und Umwelt (GHU) Bächingen hervor. Die Aufgabenliste bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung sei entsprechend lang. „Ohne diese Unterstützung könnten wir den Markt nicht durchführen“, sagte Wilhelm und dankte allen Mitwirkenden.

Die Brenzbox wird eröffnet

Ganz neu in diesem Jahr ist die „Brenz-Box“ auf dem Gelände des Mooseums. Diese wurde am Sonntag offiziell eröffnet. Dort kann man saisonale Ware, Eier, Nudeln und mehr ganz bequem per App kaufen (Bericht folgt). Die Gemeinde Bächingen hat in Zusammenarbeit mit der Firma Lokbest die Möglichkeit geschaffen und möchte damit das Angebot von regionalen Produkten unterstützen.

Eine Ausstellung dreht sich um das Thema "Rund um die Müllerei"

Das Markttreiben wurde umrahmt von Vorführungen zum alten Handwerk: Die IGS Sontheim führte eine alte Dreschmaschine aus der Jahrhundertwende vor und zeigt eine kleine Ausstellung zum Thema „Rund um die Müllerei“. Es wurde die alte Apfelsaftpresse in Betrieb genommen und die kleinen Gäste konnten sich einen Traumfänger aus Naturmaterialien basteln, filzen oder sich einen „Hexenbesen“ binden.

Basteln mit Naturmaterialien stand beim Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen auf dem Programm. Foto: Sylvia Bredl, Mooseum

Trotz eines kurzen Regenintermezzos kamen etwa 5000 Besucher und Besucherinnen ins Bächinger Mooseum und der Innenhof war immer gut gefüllt. Kulinarisch konnten sich die Gäste über Hammel- und Sauerbraten sowie vegetarische Gerichte aus Kartoffeln freuen. Für Stimmung sorgten die Brenztal-Musikanten und Hans-Dieter Mack. (AZ)

