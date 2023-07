Die Umweltstation Mooseum in Bächingen feiert Jubiläum

Seit 20 Jahren lernen Kinder und Erwachsene in der Einrichtung mehr über die Natur, deren Wichtigkeit und die Klimakrise – so auch bei der Jubiläumsfeier am Sonntag.

Lizzy, Nina und ihr Vater Wolfgang Kröner staunen nicht schlecht, als das Wasser über die Ufer im Donau-Mobil tritt. Das Modell zeigt, wie Gebiete, die an die künstlich begradigte Donau grenzen, bei einem Hochwasser überschwemmt werden. Zuerst das Moor, dann die Felder, aber auch das Wohn- und Industriegebiet wird nass. Anders sieht es jedoch aus, wenn Sebastian Diedering, Fachkraft für Umweltbildung, in dem Modell den natürlichen Verlauf der Donau, wie er vor 200 Jahren noch bestand, einbaut. Spielerisch erklärt er, was passiert. Denn im Donau-Mobil lernen Kinder, aber auch Erwachsene, an einem anschaulichen Modell, welche Auswirkungen die Begradigung der Donau auf die Natur hat. Anfassen und lernen gilt auch an diesem Tag bei der Feier zum 20. Jubiläum beim Mooseum in Bächingen.

Umweltstation Mooseum in Bächingen feiert 20. Jubiläum

Wolfgang Kröner aus Sontheim ist begeistert vom Mooseum: "Das ist eine tolle Art für Kinder, die Natur zu erleben." Gäste wie Familie Kröner, deren Mutter Susanne auch in der Umweltstation arbeitet, können sich auf dem Fest beim Workshop-Tasting ausprobieren und einen Einblick in die Angebote der Umweltstation erhalten. Auch ein Insektenhotel kann gebaut, Pfannkuchen mit der Kraft der Sonne gebacken oder wie zu früheren Zeiten gewaschen werden. Der Torferlebnispfad Bremental zeigt, wie Torfstechen funktioniert. Wie Getreide zu Mehl verarbeitet wird, probiert auch Hannes aus. Zusammen mit seinem Vater Winfried Leichtle aus Günzburg hat er im Mooseum einen Zwischenstopp auf dem Weg zum Wasserspielplatz in Sontheim eingelegt. Zwischen zwei runden Steinen mahlt Hannes Hafer, den danach sein Vater siebt. Die ersten Mehlpartikel rieseln bereits aus dem Sieb. Beide probieren sich bei ihrem ersten Besuch im Mooseum aus.

Winfried Leichtle und sein Sohn Hannes aus Günzburg versuchten sich auf dem Jubiläum des Mooseums beim Mahlen von Getreide, damit daraus Mehl entsteht. Foto: Susanne Klöpfer

Für den Vorsitzenden vom des Mooseums Reinhold Wilhelm ist heute ein Tag zum Feiern: "Ich bin sehr stolz, wie sich das Mooseum heute darstellt, das ist so eine tolle Entwicklung." Die Umweltstation sei von Schulen, Kindergärten, Dorfgemeinschaft und im Umkreis bekannt und geschätzt. Über 300.000 Menschen haben in 20 Jahren in der Umweltstation in Bächingen mehr über die Natur und die Klimakrise gelernt. Die Umweltstation hat sich zum Ziel gesetzt, alle, von Kindern bis zu Senioren, für die Natur, deren Wichtigkeit und die Auswirkungen der Klimakrise im Schwäbischen Donautal zu sensibilisieren. Der Startschuss fiel im Jahr 1998 unter dem damaligen Bürgermeister Rochau. Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Schwäbisches Donaumoos entschied sich 1999, das Mooseum in den heruntergekommenen landwirtschaftlichen Nebengebäuden des Bächinger Schlosses zu errichten. Die Idee stieß damals auf Gegenwind und Kritik von Landwirtinnen und Landwirten.

Mooseum in Bächingen ist seit 2008 offiziell Umweltstation

Die Arbeiten am Umweltinformationshaus unter Leitung von Ulrich Mäck, späterer Betreuer des Mooseums, klappten nur mithilfe des Bauhofs und zahlreicher freiwilliger Helfer und Kräften vom Arbeitsamt (ABM). Im September 2003 wurde es offiziell eröffnet. Unter dem Dach vereinten sich ARGE-Donaumoos, Donautal-Aktiv und das Gesamtökologische Gutachten Donauried. Die Einrichtung musste zwischenzeitlich schließen, als es 2006 finanzielle Probleme gab, doch der Verein für Gartenbau, Heimat und Umwelt übernahm. Seit Juli 2008 ist das Mooseum offiziell als Umweltstation ausgezeichnet.

