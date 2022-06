Falscher Polizist fordert von Bächinger 40.000 Euro Kaution

Ein falscher Polizist hat in Bächingen angerufen und von einem Senior 40.000 Euro verlangt. Ein Dillinger hat parallel ein Mahnschreiben erhalten.

Zwei Betrugsversuche im Landkreis teilt die Dillinger Polizei mit: Am Dienstag ist ein Bächinger angerufen worden, angeblich von seiner Enkelin. Die erzählte dem Mann um 13.45 Uhr, dass sie einen tödlichen Unfall verursacht habe.

Dann gab die Unbekannte das Telefon an einen angeblichen Polizisten weiter. Dieser forderte nun eine Kaution von 40.000 Euro, zudem wurde nach Wertgegenständen gefragt. Doch der Senior verneinte die Anfragen. Daraufhin wurde das Telefonat beendet.

Dillinger soll knapp 200 Euro zahlen

Ein Dillinger hatte bereits am 3. Juni ein Mahnschreiben von einer angeblichen Anwaltskanzlei erhalten. Darin wurde der Mann aufgefordert, 199,28 Euro zu bezahlen. Doch die angegebenen Leistungen in dem Schreiben hatte der Mann nie in Anspruch genommen. Daher wandte er sich an die Polizei. Die weiß: Die angebliche Anwaltskanzlei ist diesbezüglich bereits einschlägig in Erscheinung getreten.

Tipps zum Schutz vor Betrug gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de. (pol)

Lesen Sie dazu auch