Werkzeug und zwei E-Bikes werden in Bächingen aus Garage gestohlen

Die Polizei meldet einen zweiten Diebstahl: Aus einem Rohbau in Höchstädt stiehlt ein Unbekannter eine Akkusäge samt Ladegerät.

In der Nacht zum Mittwoch sind in der Kirchgasse in Bächingen aus einer Garage zwei neuwertige E-Bikes der Marke Cube sowie mehrere Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine und ein Winkelschleifer der Marke Bosch, eine Schlagbohrmaschine der Marke Hilti, sowie eine Stichsäge der Marke Bosch und eine Motorsäge der Marke Stil, gestohlen worden. Zudem entwendeten die Unbekannten vier neue Pkw-Reifen. Der Gesamtwert der Gegenstände wird mit etwa 8000 Euro beziffert.

In Höchstädt wird eine Akkusäge aus einem Rohbau gestohlen

Zwischen dem 14. und dem 20. Januar wurden aus einem Rohbau in der Blindheimer Straße in Höchstädt eine Akkusäge sowie das dazugehörige Ladegerät gestohlen. Die Polizei gibt deren wert mit etwa 270 Euro an. In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)