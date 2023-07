Manfred Weber besucht Umweltstation in Bächingen

EVP-Chef Manfred Weber hat den Kampf gegen das Naturschutzgesetz im EU-Parlament verloren. Am Abend darauf besucht er das Mooseum in Bächingen.

Die Stimmung bei den Anwesenden auf dem Gelände der Umweltstation ist am Donnerstagabend etwas angespannt. Der Termin zum 20. Jubiläum des Mooseums mit dem Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber im EU-Parlament in Straßburg war schon lange ausgemacht. Doch, dass der CSU-Politiker ausgerechnet einen Tag nach seiner Abstimmung gegen das Naturschutzgesetz in Bächingen auftaucht, ist brisant. Monatelang versuchte Weber, das Gesetz zu Fall zu bringen, da man den Bauern Kosten für den Klimaschutz aufbürde.

Das Naturschutzgesetz verpflichtet die EU als übergreifendes Ziel, 20 Prozent ihrer Land- und Meeresfläche bis 2030 in einen ökologisch guten Zustand zu versetzen. Dazu zählt das Wiederaufforsten von Wäldern, das Wiedervernässen von Mooren, die Renaturierung von Flüssen oder Stadtbegrünung. Das Gesetz soll noch vor den Europawahlen im kommenden Jahr in Kraft treten.

Manfred Weber kritisierte in Bächingen das EU-Naturschutzgesetz stark

„Das ist ein schlechtes Gesetz, das überarbeitet werden muss“, sagte wiederum Weber vor der Abstimmung gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Bayern und die Europawahl 2024 hatte die EVP angekündigt, man wolle das Naturschutzpaket der EU-Kommission bekämpfen. Nachdem bereits Mitte Juni ein Antrag der EVP gegen das Naturschutzgesetz gescheitert war, stimmte das EU-Parlament am vergangenen Mittwoch nun endgültig ab. Mit dem Ergebnis knapp für das Naturschutzgesetz mit 324 zu 312 Stimmen.

Am Donau-Mobil erklärte Sebastian Diedering (rechts), Fachkraft für Umweltbildung, Manfred Weber, CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll und VW-Landtagsabgeordneten Fabian Mehring (Mitte von links) welche Auswirkungen die Begradigung der Donau hat. Foto: Susanne Klöpfer

Ein Tag danach wird Weber mit einer schwarzen Limousine auf dem Gelände des Mooseums in Bächingen vorgefahren. Als er aussteigt, singt ein Akkordeonspieler "Willkommen Herr Weber". Zum Termin sind Politiker aus der Region gekommen und setzen sich neben ihn auf die Bierbank. Darunter Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange ( CSU), Landrat Markus Müller (FW), der Landrat im Donau-Ries Stefan Rößle, FW-Landtagsabgeordneter Fabian Mehring, CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll, Grünen-Bezirksrat Albert Riedelsheimer und Bächingens Bürgermeister Siegmund Meck. Handykamers werden herausgeholt, Kameraauslöser klicken

Der Mooseum-Vorsitzende Reinhold Wilhelm begrüßt den Ehrengast zum 20. Jubiläum, das bereits vergangenes Wochenende gefeiert wurde. "Wir setzen uns für den Wandel zu nachhaltigen Lebensformen ein", erklärt er. Dazu zählten Flora und Faune, Lebensräume, wie Auen und Niedermoore. Das Ziel sie die Klimabildung.

"Happy Birthday" wünscht Manfred Weber, nachdem er das Wort ergriffen hat. Er drückt seinen Respekt und Anerkennung für die Arbeit der Angestellten und Ehrenamtlichen des Mooseums aus. "Für unsere Generation ist der Klimaschutz die zentrale Aufgabe", sagt er. Aber das schafften sie nur, wenn man Nachhaltigkeit richtig interpretiere. Eine Mischung aus ökonomisch, ökologisch und sozial sei dafür wichtig. Das Miteinander stehe im Mittelpunkt. Dazu zählt er auch die Landwirtschaft. Auch auf das Naturschutzgesetz geht er ein: "In der Fraktion gibt es keine Debatte um die Ziele, sondern den Konflikt mit der Landwirtschaft."

EVP-Chef Weber kommt zum 20. Jubiläum der Umweltstation in Bächingen

Nach seiner Rede geht es zur Führung durch das Mooseum weiter. Ehemaliger Bürgermeister und Schatzmeister Wilhelm Rochau zeigt Weber das Museum und den Schweinestall und äußert sich mit freundlichen, aber kritischen Worten zum Geschehen im EU-Parlament. Weber antwortet, dass sie doch auf der gleichen Seite stünden. Beim Sonnen- und Donau-Mobil, mit denen Kinder und Erwachsene mehr über die Kraft der Sonne und die Begradigung von Gewässern lernen, macht die Gruppe ebenfalls einen Stopp.

Umgeben von Politikern hörte Manfred Weber bei der Führung durch das Mooseum in Bächingen interessiert zu. Foto: Susanne Klöpfer

An einem Tag gegen das Naturschutzgesetz stimmen, am nächsten Tag die Arbeit einer Umweltstation, die sich für den Naturschutz und die Bildung zu dem Thema einsetzt, loben – widerspricht sich das nicht? Webers Antwort gegenüber unserer Redaktion: "Wir machen uns nicht gegen diese Ziele stark." Sie wollten im Artenschutz und Klimawandel mitgehen, aber eben nicht gegen die Land- und Energiewirtschaft.

Bürgermeister und Mooseum freuen sich über den Besuch in Bächingen

Bürgermeister Meck freut sich: "Es ist eine riesengroße Ehre, dass so ein hoher politischer Abgeordneter zu uns ins Dorf kommt." Der Vorsitzende des Mooseums Wilhelm stimmte Weber zu, dass der Naturschutz sozial, ökonomisch und ökologisch sein sollte. Die Menschen müssten den Klimaschutz mittragen, ohne gehe es nicht. Das Ziel für ihn im Mooseum: "Wir wollen nachhaltiges Verhalten frühzeitig beibringen."