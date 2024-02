Mann aus Bächingen wird immer noch vermisst: Wo ist Georg Keller?

Der 73-Jährige aus Bächingen wird seit Donnerstag vermisst. Die Suche lief bisher ohne Erfolg. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Georg Keller aus Bächingen wird nach Angaben der Polizei seit Donnerstagabend, 22.30 Uhr, vermisst. Am Wochenende gab es eine großangelegte Suchaktion, doch von dem 73-Jährigen fehlt immer noch jede Spur. Wie die Polizeiinspektion Dillingen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsfahndung informierte, war Georg Keller mit einem silberfarbenen Damenrad unterwegs. Das Rad wurde an einem Radweg entlang der Brenz in Sontheim aufgefunden. Da der Mann in der Umgebung nicht auffindbar war, besteht laut Polizei der Verdacht, dass Keller in die Brenz gefallen ist.

Der Bächinger hatte am Donnerstagabend mit dem Fahrrad eine Faschingsveranstaltung in Hermaringen im Landkreis Heidenheim besucht. Später kehrte Georg Keller nach Angaben der Polizei mit dem Zug nach Sontheim zurück und stieg dort um 22.18 Uhr mit seinem Fahrrad aus. Anschließend dürfte der Mann den Radweg entlang der Brenz zurück nach Bächingen genommen haben.

Foto: Polizei

So geht es im Fall des vermissten Bächingers weiter

"Leider gibt es bisher keine neuen Erkenntnisse", teilt der Dillinger Polizeichef Ralf Bührle auf Anfrage am Montagvormittag mit. Die Suchmaßnahmen der Polizei, der Feuerwehren und anderen Helfenden waren bisher vergeblich. Deshalb wurden die Ermittlungen an die Kriminalpolizei weitergegeben, erklärt Bührle. Das sei in solchen Fällen, in denen die Vermissten nicht innerhalb kurzer Zeit wiedergefunden werden, das normale Vorgehen. Die Kriminalbeamten bewerten demnach die Hinweislage und entscheiden, ob und wann weitere Suchmaßnahmen durchgeführt werden sollten. Die Fahndung nach dem 73-jährigen Bächinger laufe in jedem Fall aber weiter.

Auf diesem Fahrrad war der vermisste Georg Keller aus Bächingen unterwegs. Foto: Polizei Dillingen

Was am Brenzufer mutmaßlich passiert ist, sei sehr selten in der Region, sagt Bührle. Zwar gebe es manchmal Menschen, die bewusst ins Wasser springen. Aber im Rahmen eines Unfalls komme das selten vor.

Georg Keller ist laut Polizeibericht 1,61 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze, glatte, grau melierte Haare und einen grau-schwarzen Vollbart. Der Senior trug eine ausgewaschene schwarze Jeans, einen dunkelblauen Strickpullover mit Reißverschluss bis zur Brust, einen kakifarbenen Anorak, halbhohe graue Stiefel und einen dunkelgrünen Filzhut, als er zuletzt gesehen wurde.

Lesen Sie dazu auch

Rund 70 Einsatzkräfte waren bei der Suche nach Georg Keller dabei

Am Freitag suchte die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem vermissten Bächinger. Neben den Polizeibeamten der Inspektionen Dillingen und Giengen war eine Rettungshundestaffel und die Wasserrettung der DLRG mit Tauchern, der Rettungsdienst des BRK und des ASB sowie die Feuerwehren aus Bächingen und Gundelfingen im Einsatz.

Auch ein Rettungshubschrauber der Polizei flog das betreffende Gebiet ab, konnte aber ebenfalls keinen Erfolg vermelden. Abgesucht wurde laut der Polizei das Gebiet am Radweg sowie die Brenz zwischen Sontheim, Bächingen und Gundelfingen. Rund 70 Einsatzkräfte halfen bis Samstagabend bei der Suche. Wie es jetzt weitergeht, entscheidet die Kriminalpolizei.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung