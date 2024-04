Mixtape rockt die Bächinger Gemeindehalle

Hunderte Besucher feiern in Bächingen. Mehr Gäste hätte der Rockabend in Dillingen mit Waidmann, Darkness Light und der Sängerin Timea Göghova verdient.

Einen vollen Erfolg hat die Kulturinitiative Bächingen mit ihrer Forever-Young-Rocknacht eingefahren. Hunderte Gäste feierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit der Band Mixtape in der Gemeindehalle. Die Gruppe nahm das Publikum mit auf eine einmalige musikalische Reise durch die Rockgeschichte. Das Rezept war einfach und kam an. Mixtape servierte die coolsten Rocksongs der 70er und 80er-Jahre und sorgte so für eine ausgelassene Stimmung.

Ein Höhepunkt im Dillinger Stadtsaal war der Auftritt der Sängerin Timea Göghova mit der Band Darkness Light. Foto: Harald Paul

Mehr Besucher und Besucherinnen verdient hätte der Rockabend mit Darkness Light und Waidmann im Dillinger Stadtsaal. Waidmann bot eine starke Mischung aus Deutsch-Rock mit authentischen Texten und einer mitreißenden Show. Darkness Light wiederum begeisterte am Samstagabend mit Melodic-Symphonic-Heavy-Metal. Die Band präsentierte Ausschnitte aus ihrem kommenden Album "I'm Ready to Fight". Highlight im Dillinger Stadtsaal war der Auftritt der Sängerin Timea Göghova, bekannt unter anderem aus der Fernsehsendung Voice of Germany 2021. (mit bv)

