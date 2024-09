Unfallflucht auf Bächinger Supermarktparkplatz

Am vergangenen Dienstag hat ein bisher unbekannten Täter auf einem Supermarktparkplatz in der Sontheimer Straße in Bächingen ein abgestelltes Auto angefahren. Daraufhin entfernte er sich laut Angaben der Polizei unerlaubterweise vom Unfallort. Die Tat ereignete sich zwischen 16.20 und 16.40 Uhr. Der Sachschaden am abgestellten Fahrzeug beträgt etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen unbekannt eingeleitet.