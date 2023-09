Bächingen

vor 17 Min.

Von Angusfleisch bis Ziegenkäse: Tausende strömen nach Bächingen

Plus Der Apfel- und Kartoffelmarkt zieht Menschen aus der ganzen Region am Sonntag zur Umweltstation. So viele Fieranten und Aktionen im Mooseum wie noch nie.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Günter Bergmüller greift herzhaft zu. Seine braune Papiertüte füllt sich immer mehr. Äpfel und Birnen landen darin. Hinter ihm steht seine Frau Waltraud - sie hat bereits zwei volle Taschen in der Hand. Pflanzen und Brot haben sie schon gekauft, jetzt noch frisches Bio-Obst von der Schwäbischen Alb. "Wir sind nicht zum ersten Mal und sicher nicht zum letzten Mal hier. Der Markt ist besonders urig, gemütlich und einfach schön", sagt Waltraud Bergmüller. Ihr Mann ergänzt: "Den Termin merkt man sich für jedes Jahr." Und mit dieser Begeisterung ist das Ehepaar aus Waldstetten im Landkreis Günzburg am Sonntag nicht allein.

Der Andrang im Mooseum am Sonntag war groß. Foto: Simone Fritzmeier

Beim diesjährigen Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen strömen tausende Menschen auf das Gelände der Umweltstation. Das Mooseum ist ein wahrer Anziehungspunkt, gut beraten sind diejenigen, die zu Fuß oder mit Rad gekommen sind. Die Parkplätze und Straßen sind voll, kurz nach Mittag sind schon manche Essensangebote ausverkauft. Alle Plätze an den Biertischen sind belegt, durch den Markt rund um das Gelände und darin drängen sich die Menschen. Die Stimmung kann bei bestem Spätsommerwetter kaum besser sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen