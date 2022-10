Wer hat den Geldbeutel aus dem Auto gestohlen?

Eine Bächinger bemerkte den Vorfall am nächsten Tag. Es wurde schon Geld mit ihrer Karte abgehoben.

Am Mittwoch zwischen 19.30 und 22 Uhr wurde aus einem Mercedes, der Am Hochbrunnen in Bächingen geparkt war, die Geldbörse entwendet. Die Besitzerin bemerkte den Diebstahl, nachdem plötzlich Licht im Innenraum des Pkw angeschaltet und eine Tür nicht verschlossen war.

Es fehlen alle Karten und Bargeld

Erst am Folgetag bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels. Darin befanden sich neben diversen Personalpapieren und 50 Euro Bargeld auch ihre Kreditkarte. Bei der Durchsicht ihrer Kontodaten musste sie feststellen, dass insgesamt 150 Euro in mehreren Beträgen widerrechtlich abgebucht wurden. (AZ)