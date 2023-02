Zwei mit Messern Bewaffnete überfallen Supermarkt in Bächingen

Mit Messern bewaffnet haben zwei Unbekannte eine Verkäuferin in einem Supermarkt in Bächingen bedroht. Die Polizei fahndet nach ihnen und bittet um Hinweise.

Mit Messern bewaffnet haben zwei Unbekannte am Freitag einen Supermarkt in Bächingen überfallen. Die Tat ereignete sich gegen 20 Uhr. Die beiden trugen laut Polizei FFP2-Masken und Kapuzenpullover. Sie bedrohten die Kassiererin des Marktes in der Sontheimer Straße.

Raub in Bächingen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sie erbeuteten einen Geldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen, die die unbekannten Täter beobachtet haben, und Personen, die sachliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0821/323-3810 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch