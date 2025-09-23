Icon Menü
Bahnchaos am Dienstag im Kreis Dillingen: Deshalb ging zum Schulanfang auf der Donautalbahn nichts mehr

Dillingen

Modernisierung der Stellwerke im Kreis Dillingen laut DB-Sprecherin „nicht vorgesehen“

Zum Schulanfang war es vergangene Woche zum Zug-Chaos gekommen, weil Stellwerke nicht besetzt waren. Nun nennt die Bahn die Gründe. Und hat schlechte Nachrichten.
Von Natalia Götz
    • |
    • |
    • |
    Mechanische Stellwerke gibt es auf der Donautalbahn noch ein paar. So wie in Höchstädt (Bild). Dort werden die Weichen noch per Hand gestellt.
    Mechanische Stellwerke gibt es auf der Donautalbahn noch ein paar. So wie in Höchstädt (Bild). Dort werden die Weichen noch per Hand gestellt. Foto: Christina Brummer (Archivbild)

    Zugausfälle und -verspätungen sind keine Seltenheit. Besonders ärgerlich war für viele Bahn-Pendler in der Region aber das Chaos am vergangenen Dienstag. Just an dem Tag, als die Schule wieder losging und auch einige Berufspendler wieder in die Arbeit fuhren, ging auf der Donautalbahn zeitweise nichts mehr. Offenbar waren die Stellwerke an drei Haltestellen entlang der Bahnstrecke zwischen Gundelfingen und Donauwörth nicht besetzt. Denn dort werden die Weichen noch per Hand gestellt. Fallen die Fahrdienstleister aus, dürfen keine Züge aufs Gleis. Die Bahn erklärt den Ausfall und betont, dass solche Vorkommnisse die „die Ausnahme bleiben“ müssten.

