Modernisierung der Stellwerke im Kreis Dillingen laut DB-Sprecherin „nicht vorgesehen“

Zugausfälle und -verspätungen sind keine Seltenheit. Besonders ärgerlich war für viele Bahn-Pendler in der Region aber das Chaos am vergangenen Dienstag. Just an dem Tag, als die Schule wieder losging und auch einige Berufspendler wieder in die Arbeit fuhren, ging auf der Donautalbahn zeitweise nichts mehr. Offenbar waren die Stellwerke an drei Haltestellen entlang der Bahnstrecke zwischen Gundelfingen und Donauwörth nicht besetzt. Denn dort werden die Weichen noch per Hand gestellt. Fallen die Fahrdienstleister aus, dürfen keine Züge aufs Gleis. Die Bahn erklärt den Ausfall und betont, dass solche Vorkommnisse die „die Ausnahme bleiben“ müssten.

Stellwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DB Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis