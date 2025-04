Balkon gerät in Weisingen wegen eines Zigarettenstummels in Brand

In Weisingen ist es am Sonntagmorgen zu einem Balkonbrand in der Grafeneckstraße gekommen. Die Meldung ging gegen 7.45 Uhr bei der Polizei ein. Wie sich nach Angaben der Polizei herausstellte, hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf dem Balkon eine Zigarettenkippe unsachgemäß entsorgt.

Der brennende Zigarettenstummel entzündete den Balkonteppich. In der Folge gerieten das Balkongeländer und das Balkoninventar in Brand. Die Feuerwehren Weisingen und Holzheim rückten mit 45 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung an. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 3000 Euro. (AZ)