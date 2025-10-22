Die Band Angus Court ist zurück mit neuem Song: Es geht um Freundschaft fürs Leben

Fast zwei Jahre gab es keine neue Musik mehr von Angus Court. Fehlende Zeit sei der Hauptgrund dafür gewesen, verrät Schlagzeuger Robert Schneider. Hinter der Pop-Rock-Band, die sich vor sieben Jahren in Baumgarten gründete, verbergen sich nämlich vier Männer mit Vollzeitjobs. Umso deutlicher wird, wie wichtig ihnen ihre Musik ist. Sie haben kein Management und kein Label – Technik, Kommunikation, Marketing, Merch macht das Viergespann alles selbst. Seit der Veröffentlichung ihres Albums „No Time To Be Sad“ im Januar 2024 ist einiges passiert – das Meiste spielte sich nur hinter den Kulissen ab.

„Song 4 U“ von Angus Court entstand in einer Hütte am Chiemsee

Spätestens seit Winter vergangenen Jahres arbeiten Angus Court intensiv an neuen Songs: In einem Ferienhaus am Chiemsee verkrochen sich die Bandmitglieder zum Schreiben – und fuhren mit mehreren neuen Liedern im Gepäck nach Hause. 2025 verbrachten sie mit Auftritten und Studioaufnahmen. Das erste Ergebnis daraus ist am Freitag, 31. Oktober, zu hören. An diesem Tag veröffentlichen die vier „Song 4 U“ und biegen damit mal wieder in die Punk-Richtung ab.

Der Ausflug in dieses Genre kam nicht zufällig zustande. Er ist die Folge eines Konzertbesuchs von Gitarrist Dave Brandelik bei der Punkrockband Sum41. Schaut man ins eigene Repertoire von Angus Court, so ähnelt „Song 4 U“ wohl am ehesten ihrem Stück „Search for Destiny“, sagt Schneider. Inhaltlich handelt es sich bei der Neuveröffentlichung um ein Liebeslied – jedoch nicht im romantischen, sondern im freundschaftlichen Sinne. Es geht um eine tiefe, lebenslange Verbindung zwischen zwei Menschen. Frei übersetzt nach Schneider: „Wenn die Welt sich verändert, das Band wird halten.“ Wie alle Stücke von Angus Court ist auch diese Geschichte aus dem Privatleben der Musiker gegriffen.

Der nächst Auftritt von Angus Court findet am Samstag statt

Das Lied macht den Auftakt für eine Reihe weiterer Songs, die laut Schneider ab jetzt alle drei bis sechs Monate erscheinen sollen. Ob daraus letztlich ein Album entstehen wird, kann der Schlagzeuger noch nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht allerdings: Der nächste Song ist bereits im Kasten und befindet sich schon im Mastering.

Die nächsten Auftritte der vier Musiker stehen ebenfalls schon bald vor der Tür. Am Samstag, 25. Oktober, stehen sie anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Musikvereins Eintracht Bächingen mit JBO auf der Bühne der Gemeindehalle Bächingen. Kurz vor Weihnachten treten sie beim X-Mas-Rock im Stadtsaal Dillingen zusammen mit der Band Schreyner auf. Die Veranstaltung findet am Samstag, 20. Dezember, statt.