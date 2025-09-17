Icon Menü
Bauen im Überschwemmungsgebiet: Warum im Kreis Dillingen weiterhin gebaut wird

Landkreis Dillingen

Bau trotz Flutgefahr: Im Kreis Dillingen entstehen weiterhin Gebäude in Überschwemmungsgebieten

Seit 2020 wurden in der Region zahlreiche Ausnahmegenehmigungen erteilt. Nach dem Hochwasser im vergangenen Jahr kamen weitere hinzu.
Von Christina Brummer
    Direkt am Kaygraben und nahe der Zusam wird das Gewerbegebiet in Geratshofen aktuell erweitert. Das Bauen im Überschwemmungsgebiet ist dort ohne viele Auflagen möglich.
    Direkt am Kaygraben und nahe der Zusam wird das Gewerbegebiet in Geratshofen aktuell erweitert. Das Bauen im Überschwemmungsgebiet ist dort ohne viele Auflagen möglich. Foto: Dominik Bunk

    Mehr als ein Jahr nach der Flut im Juni 2024 sind noch immer Behörden mit der Abarbeitung von Hilfe-Anträgen beschäftigt. Unternehmen und Privatpersonen konnten für ihre beschädigten Gebäude Mittel beantragen. Gebaut wird im Überschwemmungsgebiet jedoch weiterhin. So beispielsweise im betroffenen Gewerbegebiet in Geratshofen. Wie viele Ausnahmegenehmigungen gibt es im Kreis Dillingen – auch nach dem Hochwasser 2024?

