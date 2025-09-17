Bau trotz Flutgefahr: Im Kreis Dillingen entstehen weiterhin Gebäude in Überschwemmungsgebieten

Mehr als ein Jahr nach der Flut im Juni 2024 sind noch immer Behörden mit der Abarbeitung von Hilfe-Anträgen beschäftigt. Unternehmen und Privatpersonen konnten für ihre beschädigten Gebäude Mittel beantragen. Gebaut wird im Überschwemmungsgebiet jedoch weiterhin. So beispielsweise im betroffenen Gewerbegebiet in Geratshofen. Wie viele Ausnahmegenehmigungen gibt es im Kreis Dillingen – auch nach dem Hochwasser 2024?
Landkreis Dillingen
