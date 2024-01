Landkreis Dillingen

So fallen die Reaktionen auf den Bauernstreik im Landkreis Dillingen aus

Plus Sie hupen und machen mit großen Plakaten auf sich aufmerksam: So hat sich die Demo der Bauern in der Region ausgewirkt. Wie die Polizei die Lage einschätzt.

Sieger war der, der am Montagmorgen gute Nerven hatte. Der Bauernstreik hat auch im Landkreis Dillingen stundenlang für Chaos gesorgt. Die Donaubrücken und Kreisverkehre waren bereits in den frühen Morgenstunden voll mit großen Zugmaschinen, tagsüber sind Traktoren und auch Lastwagen mit Plakaten und viel Lärm durch die Innenstädte gerollt. Auch Alina Zacher war mit dabei. Kurz nach 10 Uhr morgens erreicht man die Agrar-Influencerin telefonisch am Kreisverkehr in Höchstädt. Sie sagt: Beim Streik am Montag gehe es um mehr als Landwirte, Agrardiesel und die Aufhebung von Subventionen.

Das sagt die Lauinger Influencerin Alina Zacher zum Bauernprotest

"Unser Ziel ist schon lang nicht mehr der Agrardiesel, sondern wir gehen auf die Straße, damit viele verschiedene Maßnahmen zurückgenommen werden", sagt die Lauingerin und nennt als Beispiel die Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer in der Gastronomie oder die Erhöhung des CO₂-Preises. Alles werde teurer, aber Geld fürs eigene Land sei nicht übrig, sagt Zacher. "Wenn es schon Steuererhöhungen gibt, dann soll das auch bei uns ankommen." Dass die Bundesregierung den Landwirten Subventionen für den Agrardiesel wegnehmen will, vergleicht die 26-jährige Influencerin mit der IT-Branche. "Das ist, wie wenn man eine IT-Firma wieder auf Windows 95 umstellt." Und sie sagt: "Man kann nicht einerseits nach Regionalität schreien und andererseits den Landwirten etwas wegnehmen." Die Bauern seien auf dem internationalen Markt bald nicht mehr wettbewerbsfähig.

