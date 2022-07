Betrunkener Radler stürzt bei Baumgarten und wird verletzt

Zu tief ins Glas geschaut hat ein E-Biker in der Nacht zum Samstag. Er stürzte bei Baumgarten und erlitt Verletzungen.

Übermäßiger Alkoholkonsum wurde in der Nacht zum Samstag einem 34-Jährigen zum Verhängnis. Der Mann war gegen 0.10 Uhr mit seinem E-Bike im Aislinger Ortsteil Baumgarten in Richtung Schnuttenbach unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Radler mit seinem E-Bike von einem geteerten Feldweg aufs Bankett ab und stürzte schließlich allein beteiligt von seinem Rad.

Mann wird mit Verdacht auf eine Handfraktur ins Krankenhaus gebracht

Der Mann wurde mit dem Verdacht auf eine Handfraktur in das Krankenhaus Günzburg gebracht. Am E-Bike entstand ein Schaden von ungefähr 50 Euro. Weil ein Alkoholtest bei dem 34-Jährigen einen Wert von zwei Promille ergeben hatte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Zudem erstatteten sie gegen ihn Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)