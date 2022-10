Die Band Angus Court legt ihr Debüt-Album vor

Angus Court ist nach einem Hof in Baumgarten benannt. Die Band hat nun ihr Debüt-Album fertig. Es erscheint am 4. November.

Die Geschichte von Angus Court beginnt im Jahre 2018 auf dem Hoffest – dem jährlichen und traditionellen Fest auf dem Angus Hof des Sängers Nick Neidlinger in Baumgarten. Bereits zuvor hatte Songwriter Dave Brandelik aus Binswangen erste Ideen und kleinere Musik-Demos mit Nick geteilt. Schnell wurde klar, dass diese Musik nicht in einer Schublade verweilen soll. Aus anderen musikalischen Projekten kannte man Basser Adrian Greiner und Drummer Robert Schneider (beide Gundelfingen). Die Jungs waren sich einig, dass die ersten Song-Ideen von Dave richtig Potenzial haben. Angus Court wurde geboren und der Gründungsort – der Angus Hof von Frontmann Nick – war gleichzeitig Inspiration für den Bandnamen.

Die Jungs arbeiten bereits an den Songs für das nächste Album

Mit „Rollercoaster“ veröffentlichten die Jungs noch im selben Jahr ihren ersten Song, gefolgt von „Message“ (2019) und „Get a Name“ (2020). Die vier Schwaben aus dem Landkreis Dillingen haben ein Gespür für einprägsame Melodien und tiefgründige Texte. Das stellen sie auch mit ihrem Debüt-Album definitiv unter Beweis. Mit "Everytime“ und „Someday“ haben sie ihre ersten Singles aus dem Debüt-Album "angus court" bereits veröffentlicht. Das Pop-Rock-Album erscheint nun am Freitag, 4. November. Es ist eine vielseitige Mischung aus Rock und Pop mit Funk- und Blues-Elementen, die die musikalischen Einflüsse aller Bandmitglieder widerspiegeln. Einprägsame Ohrwurm-Qualität zeichnet die Titel von Angus Court aus. Und eines ist nach Angaben der Band klar. Angus Court habe noch einiges in petto. Die Gruppe arbeitet bereits an den Songs für das nächste Album.

Im Sommer 2021 spielte die Band Angus Court in der Dillinger Königstraße vor dem Kings Road Pub. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Die Titel wurden mit Benjamin Welz (L.OC.H Entertainment) in Dinkelscherben und Ike Aligbe (Weltraum-Studios) in München produziert. Mit viel Ehrgeiz und Blick nach vorn habe Angus Court am Album gearbeitet, heißt es. „Die lang ersehnte Veröffentlichung unseres Debüt-Albums ist für uns etwas sehr Besonderes“, betont Songwriter Dave. „Endlich halten wir es in der Hand. Zwischen unserem ersten Recording-Tag und dem Release vergingen nun mehr als zwei Jahre, die wir manchmal gerne beschleunigt hätten." Doch das Warten habe sich gelohnt.

Es sind Lieder, die das Leben schreibt

Kein Thema habe die Band die vergangenen Jahre mehr beschäftigt als das Erwachsenwerden. Die Suche nach dem eigenen Weg mit allen Höhen und Tiefen, Umwegen und Stolpersteinen, voller Liebe, Glücksmomenten und Enttäuschungen. Musik war laut Pressemitteilung immer dabei. "Neben den Schmerzen, die wir ertragen mussten, der Freude, die wir empfunden haben, zwischen der Kritik, die wir aushalten mussten, und dem Alltagstrott, der uns nicht losgelassen hat, war uns die Musik immer ein Anker (oder Brandbeschleuniger)", teilt die Gruppe mit. Wenn das Leben einen berührt, schreibe es seine eigenen Lieder. "Wir waren nur aufmerksam, haben hingehört und zwölf großartige Titel darüber komponiert“, lässt Angus Court wissen.

Das Debüt-Album Angus Court erscheint am 4. November. Foto: Angus Court

Und hier gibt es das Debüt-Album

Das Debüt-Album "Angus Court" erscheint am 4. November als Digipak und digital. Es ist über die Musiker, die Homepage (.anguscourt.de) und einzelne Pop-up-Stores, die über Social Media angekündigt werden, zu haben. Weiter kann man es unter allen gängigen Portalen streamen und downloaden. (AZ, bv)

