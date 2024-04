Hubert Feistle ist seit 50 Jahren aktiv bei der Feuerwehr

Plus Der Baumgartner und Zweite Bürgermeister der Gemeinde Aislingen konnte quasi nicht anders, als sich bei der Feuerwehr anzumelden. Die Zahl der 50. Jubiläen steigt.

Blickt Hubert Feistle aus dem Fenster seines Esszimmers, sieht er direkt aufs Feuerwehrhaus. In Baumgarten müsste man eher sagen: Häuschen. Doch so klein der Ort auch ist, er hat Dank der Feuerwehr ein reges Vereinsleben. Mit seinen 50 Jahren aktiver Mitgliedschaft bei der Wehr ist für Feistle im Sommer aber Schluss. Ganz lösen können wird er sich von der Feuerwehr aber nicht. Auf Landesebene wird zudem diskutiert, dass Ehrenamtliche auch länger im aktiven Dienst bleiben können. Schon jetzt seien die Älteren eine große Stütze für die Mannschaft, sagt Kreisbrandrat Frank Schmidt: "Der aktuell hohe Personalstand wird mehr von den Älteren als von den Jüngeren getragen."

33 Aktive zählt die Freiwillige Feuerwehr Baumgarten. In dem kleinen Ortsteil mit seinen gut 200 Einwohnerinnen und Einwohnern ist das beachtlich, sagt Hubert Feistle. Sogar elf Atemschutzträger hat der Ortsteil hervorgebracht. Auch das ungewöhnlich. Und der Nachwuchs steht mit vier Jugendfeuerwehrlern schon in den Startlöchern. Feistle, der mit seiner Frau Maria neben dem Feuerwehrhaus wohnt, ist allein schon "wegen der geografischen Nähe" mit der Feuerwehr verbunden, wie er sagt. Seine Frau, sein Sohn und seine Tochter seien zudem bei der Feuerwehr aktiv. Der Sohn Severin sei inzwischen stellvertretender Kommandant, seine Tochter Theresa Atemschutzträgerin. Und auch Maria Feistle unterstütze die Truppe bei Einsätzen. "Und sie läuft meist als Erste rüber, wenn sie zu Hause ist, und sperrt das Feuerwehrhaus auf", sagt Feistle.