Diese aufregenden Acts bietet die Show for Charity in Lauingen

Die Faschingssaison mag vorbei sein, die Laudonia aber hat noch ein großes Event parat, bevor es auch für sie in die wohlverdiente Pause geht. Die Lauinger Faschingsgesellschaft hat ihre Kontakte spielen lassen. Befreundete Gruppen und Gesellschaften aus nah und fern kommen deshalb am kommenden Samstag nach Lauingen und zeigen, was sie können. Denn dann findet wieder die Show for Charity statt, ein „Showevent der Extraklasse“, wie es Laudonia-Präsident Fabian Löhrer beschreibt. Und das alles für den guten Zweck.

Die Show for Charity bietet mehr als das klassische Faschingsprogramm: Artisten und Akrobaten treten am Samstagabend auf, Sportakrobatik wird zu sehen sein und natürlich verschiedene hochklassige Showtanzgruppen, darunter die Laudonia selbst. „Man darf sich also wieder auf einiges freuen“, sagt Löhrer über den Abend, der bereits zum vierten Mal stattfindet. 250 Aktive werden in 13 verschiedenen Programmpunkten für Unterhaltung sorgen. Löhrer verspricht: „Das wird ein vollgepackter, spannender und mitreißender Abend.“ Und er wagt eine Prognose: „Ich würde sogar sagen, es wird diesmal einen Tick hochklassiger als bei den letzten Malen.“

Icon Vergrößern Neben Showtanz hat die Show for Charity immer auch beeindruckende Akrobatik zu bieten. Im Bild zu sehen das "Duo Ingravido" bei seinem Auftritt 2023. Foto: Harald Paul (Archivbild) Icon Schließen Schließen Neben Showtanz hat die Show for Charity immer auch beeindruckende Akrobatik zu bieten. Im Bild zu sehen das "Duo Ingravido" bei seinem Auftritt 2023. Foto: Harald Paul (Archivbild)

Und damit haben sich die Laudonen genau den richtigen Zeitpunkt herausgesucht: Denn die Show for Charity geht zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Und die feiert in diesem Jahr 60. Jubiläum. Das Geld, das der Kartei gespendet wird, geht zu 100 Prozent an Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Show for Charity brachte bei den ersten drei Malen 2016, 2018 und 2023 insgesamt 10.000 Euro ein. Und Löhrer hofft, dass es genau so weitergeht: „Ich wäre ganz glücklich, wenn wir in dem Fahrwasser weitermachen könnten. Wenn ein großer Showabend mit einem guten Zweck nicht funktioniert, was sonst?“

Große Sorgen hat er deswegen aber nicht. Die Show for Charity, die im Zwei-Jahres-Rythmus stattfindet, war in den vergangenen Jahren immer erfolgreich. Auch die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher seien durchweg positiv gewesen, sagt Löhrer. Auch in den Jahren, in denen die Show nicht stattfindet, gebe es stets Anfragen.

Früh da sein lohnt sich bei der Show for Charity in Lauingen

In diesem Jahr reisen sogar Artisten und Akrobaten bis aus Berlin in die Lauinger Stadthalle an, um für Unterhaltung zu sorgen. Die übrigen Gruppen und Gesellschaften kommen aus Baden-Württemberg und Bayern. Löhrer ist überzeugt: „Man muss nicht weit gehen, um hochklassige Auftritte zu bekommen. Wir haben viel zu bieten bei uns im Süden.“ Der Laudonia-Präsident bedankt sich in dem Zusammenhang bei den vielen Helferinnen und Helfern, bei den Aktiven, der Stadt und dem Bayerischen Roten Kreuz, die auf Gagen und Gebühren verzichten, um die gemeinnützige Veranstaltung möglich zu machen. „Ohne sie wäre das Ganze schwer umsetzbar“, sagt Löhrer.

Mit Blick auf Samstag ist er überzeugt: „Das wird ein toller Abend. Wir haben viel zu bieten. Ich denke, jeder kommt auf seine Kosten.“ Zwischen den Auftritten gebe es kleine Pausen, die Ehrenamtlichen der Laudonia sorgen für die Bewirtung. Einen Tipp hat er noch parat: „Früh da sein lohnt sich.“ Es gebe keine Sitzplatzreservierung, sondern freie Sitzwahl.

Info: Die Show for Charity findet am Samstag, 15. März, in der Stadthalle statt. Einlass ist um 17.30 Uhr, offizieller Beginn um 18.30 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse oder vorab unter laudonia.de. Der Eintrittspreis liegt bei 18 Euro.