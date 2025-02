Tipps bei Versammlung in Steinheim: So können Sie Stress effektiv bewältigen

Bei der Jahreshauptversammlung des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf) Lauingen-Wertingen in Steinheim hat Geschäftsführer Michael Holand über die positive Mitgliederentwicklung berichtet. Besonders erfreulich sei der Zuwachs weiblicher Mitglieder, der wesentlich zur steigenden Gesamtzahl von über 1000 Mitgliedern beitrage. Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Landesversammlung des vlf Bayern in der Deutz-Fahr-Arena in Lauingen. Holand lobte die Stadt Lauingen und Same-Deutz-Fahr als hervorragende Gastgeber.

Auch die staatliche Landwirtschaftsschule in Wertingen entwickelt sich laut Pressemitteilung weiterhin positiv. In der Abteilung Hauswirtschaft bereitet sich der aktuelle Jahrgang auf den Abschluss zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung vor. Interessierte für den neuen Jahrgang, der im September 2025 beginnt, haben die Möglichkeit, sich bei einem Schnuppertag am 18. März einen ersten Eindruck über die Ausbildungsinhalte und die Vielfalt der Kompetenzen in der Ernährung und Haushaltsführung zu verschaffen. In der Abteilung Landwirtschaft besuchen 21 Studierende das 1. Semester, und 13 Studierende im 3. Semester stehen kurz vor ihren Abschlussprüfungen zum staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau.

Die Belastungen der modernen Landwirtschaft machen anfällig für Stress

Den Hauptvortrag des Abends hielt Christiane Mayer von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Augsburg. Unter dem Titel „Immer unter Strom - gelassen im Stress“ beleuchtete sie die Herausforderungen der modernen Landwirtschaft, in der hohe Anforderungen und Zeitdruck zu einer steigenden psychischen Belastung führen können. Als Stressoren nannte sie unter anderem Perfektionismus, mangelnde Delegationsfähigkeit, ständige Erreichbarkeit und ein schlechtes Arbeits- und Familienklima. „Ständig unter Strom zu sein, weil es keine Pausen mehr gibt,“ sei laut Mayer für den Körper auf die Dauer nicht tragbar. Sie warnte vor den Folgen von jahrelangem Dauerstress, der zu Schlafstörungen, Rückenschmerzen und vielen weiteren gesundheitlichen Problemen führen könne. Wer dauerhaft unter Stress steht, riskiert ein „Ausbrennen der Trägerrakete“ - den Burnout: Dessen Heilung dauere oft sehr lange.

Als effektive Methoden zur Stressbewältigung empfahl Mayer Bewegung als Mittel zur Regeneration. Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen und das Finden individueller Kraftquellen wie gesunde Ernährung, Dankbarkeit, Humor, Lachen, Hobbys, Yoga, und regelmäßige Pausen lassen ihren Worten zufolge erst gar keine Stresssymptome aufkommen. Die Zuhörer waren betroffen, aber auch begeistert von der frischen Art, mit der Mayer dieses bedeutende Thema beleuchtete.

Eingangs hatte der Vorsitzende Manfred Hitzler neben den gut 40 Mitgliedern auch den VLM-Vorsitzenden Dietmar Reile sowie Kreisbäuerin Anett Jung und BBV-Kreisobmann Klaus Beyrer begrüßt. Er betonte am Ende die Bedeutung des gegenseitigen Austauschs innerhalb des Verbandes, der auch mit solchen Veranstaltungen gepflegt werde. (AZ)