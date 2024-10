Im Adventskalender des Lions-Clubs Dillingen stecken 314 Preise

Für den Lions-Club Dillingen und viele Menschen in der Region ist die alljährliche Adventskalender-Aktion ein fester Termin im Jahresablauf, auf den sie sich freuen. Auch dieses Mal haben sich Mitglieder dafür richtig ins Zeug gelegt. Präsidentin Daniela von Hauch kündigt an: „Es gibt 314 Preise zu gewinnen. Der Wert liegt bei beachtlichen 25.542 Euro.“ Die Gewinne seien aber nicht das Wichtigste. „Käufer und Käuferinnen des Lions-Adventskalenders können damit viel Gutes bewirken“, betont von Hauch. Der Club unterstützt mit dem Erlös mehrere soziale Projekte – unter anderem auch das Leserhilfswerk Kartei der Not.

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen zwölf Jahren geht der Adventskalender nun in die 13. Runde. Fast alle Firmen, die bisher die Aktion unterstützt hatten, und einige neue Sponsoren erklärten sich spontan bereit, auch in diesem Jahr wieder attraktive Preise zu spenden. Das Leserhilfswerk allein hat durch den Lions-Adventskalender, dessen Verkauf am Samstag, 12. Oktober, startet, bereits rund 96.000 Euro erhalten. Und auch dieses Mal fließt ein großer Teil des Erlöses an die Kartei der Not. Leser und Leserinnen können mit dem Kauf des Adventskalenders nicht nur Not leidenden Menschen in der Region helfen, sondern mit ein bisschen Glück auch schöne Preise mit nach Hause nehmen. Das Einzige, was Sie tun sollten: Einen Adventskalender für sechs Euro kaufen – und dann im Advent jeden Tag in ihrer Heimatzeitung und im Internet schauen, ob Sie gewonnen haben.

Für jedes der 24 Adventskalendertürchen werden mindestens 14 der insgesamt 314 Preise ausgelost. In der Heimatzeitung und im Internet wird veröffentlicht, wo die Gewinne abgeholt werden können. Der Erlös kommt sozialen Zwecken zugute, betont Präsidentin Daniela von Hauch. Neben der Kartei der Not gehen Spenden über den Verein Lions-Hilfe unter anderem an die Dillinger Tafel, das Kinderheim St. Clara in Gundelfingen, den Kinderschutzbund, den Bona-Inklusionslauf, den Verein Dillinger Basilikakonzerte, in eine Veranstaltung für Menschen mit Handicap, den Verein Glühwürmchen, die Flutopferhilfe sowie in die Musik- und Kunstförderung.

6666 Exemplare des Kalenders sind gedruckt. Ihn ziert dieses Mal ein neues, stimmungsvolles Motiv. Der Künstler Anton Oberfrank, der aus Göllingen stammt, hat den Lauinger Marktplatz mit Rathaus und Albertus-Denkmal in weißer Winterpracht mit Menschen und dem Nikolaus im Vordergrund gemalt. In der Region bekannt geworden ist der frühere Rektor der Friedberger Konradin-Realschule durch seine Illustrationen von Glossen des verstorbenen Dillinger Schriftstellers und DZ-Mitarbeiters Erich Pawlu.

Zu kaufen gibt es den Adventskalender ab diesem Samstag. Alle Kalender sind nummeriert. Die Nummern, die gewinnen, werden täglich in unserer Zeitung und im Internet bekannt gegeben. Alle Personen über 18 Jahre können teilnehmen. Die Ziehung der Losnummern wird unter Aufsicht der Notarin Sonja Egner (Dillingen) durchgeführt. Schirmherr der Benefizaktion ist erneut Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz. Der Verkauf der Adventskalender endet am Samstag, 16. November, sodass alle Käufer und Käuferinnen die Chance haben, bei allen 24 Türchen, die ab dem 1. Dezember geöffnet werden, Gewinne zu ergattern.

Lions-Präsidentin Daniela von Hauch würde sich freuen, wenn erneut viele Bürger und Bürgerinnen im Landkreis Dillingen die gute Sache unterstützen würden. Einige Firmen in der Region schenken den Lions-Adventskalender ihren Mitarbeitenden als Dankeschön. „Unser Wunsch ist es, dass wir wie in der Vergangenheit alle 6666 Kalender verkaufen können“, sagt von Hauch. Der Erlös könne dann zu 100 Prozent tollen Hilfsprojekten zur Verfügung gestellt werden.

Info: Den Adventskalender und Informationen zu den Dillinger Lions finden Sie online unter lionsclub-dillingen.de.

• Verkaufsstellen des Adventskalenders sind die Geschäftsstellen der Sparkasse Dillingen-Nördlingen und der VR-Bank Donau-Mindel, die Marien-Apotheke Haggenmüller, Bücher Brenner, Papeterie Roch, Optik Forscht, Optik Visus, Pflanzen Spengler,Wetzel Oblaten- und Waffelfabrik, Filmcenter Dillingen, Nordschwäbische Werkstätten der Lebenshilfe (alle in Dillingen), Schreibwaren Roch (Höchstädt), Optik Kartaly und Forscht, Schreibwaren Eismann (beide Lauingen), Gartenland Wohlhüter in Gundelfingen und Schreibwaren Gerblinger in Wertingen.