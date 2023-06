Bergheim

83-jähriger Radler stirbt nach Unfall bei Bergheim

Am Donnerstag ist ein Mann von seinem Rad gestürzt und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Am Donnerstag ist es gegen 14 Uhr zu einem Fahrradunfall gekommen, bei dem ein 83-Jähriger Radler starb. Das meldete die Dillinger Polizei am Donnerstagabend. Der Radler war mit seiner 75-jährigen Ehefrau auf dem Radweg von Bergheim kommend in Richtung Mörslingen unterwegs. Laut Polizeibericht ist der 83-Jährige dabei vor seiner Ehefrau gefahren. 83-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle Weil der 83-Jährige unsicher fuhr, wollte seine Ehefrau links neben diesen fahren. Der 83-Jährige fuhr jedoch immer weiter nach links. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Radfahrern, woraufhin beide zu Boden stürzten. Der 83-Jährige stürzte dabei auf seinen Kopf und musste zunächst reanimiert werden. Die Versuche blieben jedoch erfolglos. Der 83-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 75-jährige Ehefrau wurde ebenfalls verletzt. Diese wurde ins Krankenhaus Dillingen zur weiteren Untersuchung transportiert. (AZ) Lesen Sie dazu auch Gundelfingen Missglückter Überholversuch bei Gundelfingen endet glimpflich

Bissingen/Warnhofen Tödlicher Unfall: Lkw und Traktor stoßen bei Warnhofen zusammen

