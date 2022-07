Bergheim

Bergheimer Landjugend lädt zum Spiel ohne Grenzen

Die katholische Landjugend in Bergheim richtet erneut ein Spiel ohne Grenzen aus. Das Foto entstand vor zehn Jahren vor Ort.

Mitglieder von elf Landjugend-Gruppen treten am Sonntag in Bergheim beim "Spiel ohne Grenzen" an. Ein Spektakel ist garantiert.

Von Berthold Veh

Auf einen Turm klettern und mit einer Seilrutsche über einen Pool schweben und aufpassen, dass man nicht reinfällt - beim "Spiel ohne Grenzen" der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) wird es am kommenden Sonntag, 24. Juli, spektakuläre Wettkämpfe geben. Mitglieder von elf Landjugend-Gruppen aus der Region werden dabei ihre Geschicklichkeit testen. Der Parcours hat sieben, vielleicht auch acht Stationen, erläutert Vorstandsmitglied Jonas Baur von der KLJB Bergheim, die das Spektakel auf dem Gelände neben der Antoniuskapelle ausrichtet. Los geht es bereits am heutigen Freitag, 22. Juli, mit der "Badwanna-Fetz". Im Festzelt wird DJ Achim ab 21 Uhr auflegen. Am Samstag findet dann nach dem Einlass um 18 Uhr ein bunter Abend statt. Es dürfte nostalgisch werden. Mitglieder der Landjugend-Gruppen haben Einlagen zum Thema Musiklegenden einstudiert. Am Sonntag steht dann der Höhepunkt der Festtage an. Um 10 Uhr beginnt ein Festgottesdienst im Zelt. Und um 14 Uhr wird auf dem Areal bei der Antoniuskapelle das Spiel ohne Grenzen gestartet. Die Siegerehrung werde gegen 19 Uhr stattfinden, teilt Jonas Baur unserer Redaktion mit. Wie immer zählt in erster Linie nicht die Platzierung, sondern der olympische Gedanke - das Dabeisein.

