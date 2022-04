Traktor hinterlässt zehn Kilometer lange Ölspur zwischen Bergheim und Dillingen

Der Vorfall rief die Polizei Dillingen auf den Plan. Die Feuerwehr Steinheim war mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt. In einem anderen Fall sucht die Polizei Zeugen.

Eine zehn Kilometer lange Ölspur verursachte ein Traktor am Samstag von Dillingen bis Bergheim. Ursächlich für den Ölverlust war laut Pressebericht der Polizei ein technischer Defekt. Der Verursacher konnte aufgrund der Spur zweifelsfrei ermittelt werden. Die Feuerwehr Steinheim rückte aus und reinigte die Straße.

In Dillingen gab es eine Fahrerflucht

Bereits am Donnerstag musste eine Autofahrerin an ihrem weißen Mercedes einen Schaden am hinteren linken Kotflügel feststellen. Das Auto war in Dillingen in der Verstadtstraße geparkt und wurde zwischen 16 und 20 Uhr beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 4000 Euro. Bislang sind keine Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug bekannt. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Hinweise unter Telefon 09071/ 56-0. (pol)