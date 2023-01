Flüchtlingsunterkünfte sorgen in Bergheim 2022 für große Aufregung

Im Mödinger Ortsteil sollen 20 Menschen unterkommen. Doch vieles ist unklar - und die Anwohner machen sich Sorgen.

17 Wohncontainer einschließlich Aufenthaltsraum und Küche für 20 Menschen, die vor Krieg, Hunger und Not geflohen sind, sorgten im November in Bergheim für Ärger. Die Wohnanlage sollte im Osten der Gemeinde entstehen. Doch die Anwohnerinnen und Anwohner liefen Sturm gegen das Projekt. Von "menschenunwürdigen Verhältnissen" war sogar die Rede. Immerhin gebe es weder ausreichend Einkaufsgelegenheiten noch Busverbindungen. Und wer kümmert sich, falls es mal Probleme geben sollte?

Auch im Mödinger Gemeinderat stieß das Vorhaben des Landratsamts, dort Menschen unterzubringen, auf wenig Gegenliebe Der Bauantrag zur Aufstellung der Container wurde einstimmig abgelehnt - ein eher symbolischer Akt. Denn baurechtlich spricht nichts gegen die 17 Container. Der Bauherr darf also walten, sofern das Landratsamt zustimmt.

Und was ist mit dem Kloster Maria Medingen?

Das steht wiederum vor einem Problem. Denn Unterkünfte für Flüchtlinge sind rar - und man kann davon ausgehen, dass mehr Menschen in Deutschland Schutz suchen. Wenn 500.000 einreisen muss der Landkreis 570 Personen eine Unterkunft bieten. Keine leichte Aufgabe. Beim Amt sprach man im Falle Bergheim von einem Einzelfall, man wolle aber auch verhindern, wieder Sporthallen sperren zu müssen. Und der Bauherr? Der sagte: "Wenn die Container nicht aufgestellt werden, werden sie halt nicht aufgestellt.“ Noch, Stand November, sei nichts endgültig entschieden. Die ersten Baggerarbeiten vor Ort hatten da schon begonnen. Doch der Platz, auf dem die Container errichtet werden sollen, könne auch anders genutzt werden.

Eine Frage beschäftigte dann auch einige Leserinnen und Leser unserer Zeitung, die in Leserbriefen auf das Kloster Maria Medingen hinwiesen, nicht weit von Bergheim entfernt. Dort hatte man schon im Frühjahr, zu Beginn des Kriegs in der Ukraine, Platz für Flüchtlinge bereitgestellt. Doch untergekommen ist in dem alten Gemäuer nie jemand. Dem Landratsamt zufolge lag das an bau- und brandschutzrechtliche Vorgaben. Für einen Gebäudeteil liefen damals aber entsprechende Prüfungen. Die Anwohnerinnen und Anwohner wollten derweil Unterschriften gegen das Projekt sammeln. Bis Redaktionsschluss dieses Rückblicks gab es noch keine neuen Entwicklungen.