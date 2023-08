Hund folgt Mofafahrer

Ein 74-Jährer ist in Bergheim aus Angst vor einem Hund vom Mofa gefallen und hat sich dabei verletzt.

Am frühen Montagabend trainierte ein 39-Jähriger mit seinen beiden Hunden auf einer Wiese in Bergheim. Währenddessen fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Mofa an der Wiese entlang. Ein Hund lief laut Polizeiangaben dem Mofafahrer daraufhin hinterher. Dieser stürzte aus Angst in einer Kurve.

Den Hundebesitzer erwartet Anzeige wegen Körperverletzung

Bei dem Sturz stürzte der Mofafahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Hundebesitzer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)