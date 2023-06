In Mörslingen startet die Erdbeersaison

Das einzige Erdbeerfeld für Selbstpflücker im Landkreis öffnet dieses Jahr in Mörslingen anstatt Bergheim. Tipps, worauf man beim "Brocken" achten sollte.

Erdbeeren so weit das Auge reicht: Auf dem Feld an der DLG37 bei Bergheim am Ortsanfang Mörslingen reihen sich auf fünf Hektar die rund 125.000 Erdbeerpflanzen aneinander. Der Großteil davon ist Anfang Juni noch grün, doch es spitzeln schon überall rote, reife Früchte zwischen dem Grün hervor. Die Erdbeerzeit im Landkreis Dillingen ist angebrochen, wenn auch dieses Jahr eine Woche später. "Bei den niedrigen Temperaturen sind sie nicht richtig gewachsen", sagt Jannik Grimminger aus Mörslingen. Der 21-Jährige kümmert sich seit drei Jahren um das Feld von Eberl Erdbeeren und hilft auf der zweiten Plantage in Bubesheim an der Kreisstraße GZ4 (Landkreis Günzburg) aus.

Erdbeerfeld zum Selbstpflücken bei Bergheim am Ortsanfang Mörslingen

Bisher konnten die Erdbeeren immer in Bergheim gepflückt werden – heuer ist das Feld zum ersten Mal in Mörslingen. Grund ist die Fruchtfolge und auf dem anderen Feld wird dieses Jahr nur von ausländischen Arbeitskräften für die Produktion von Marmelade, Gelee oder Erbeerlimes gepflückt. Wer aus Gewohnheit nach Bergheim fährt, wo seit über 40 Jahren das Feld war, wird laut Grimminger durch Schilder nach Mörslingen umgeleitet.

Die Auswahl auf dem Feld bei Mörslingen ist groß. "Aktuell haben wir kein Regen, sondern können die Erdbeeren selbst bewässern und dadurch die Reife der Erdbeeren steuern", sagt Grimminger. Doch wie "brockt", wie es in Schwaben heißt, man eigentlich am besten Erdbeeren? "Beim Laufen durch die Reihen, nicht auf die Früchte in der Nähe des Bodens treten", regt Landwirt Rupert Wunderle aus Mörslingen an, dem der Grund, auf dem das neue Erdbeerfeld ist, gehört.

Janik Grimminger betreut die Plantage von Eberl Erdbeerne in Mörslingen. Foto: Grimminger

Beim Pflücken dann den Stiel der Erdbeere oberhalb der grünen Kelchblätter abknicken und nach oben ziehen. Danach vorsichtig in den Korb legen. 500-Gramm-Pappschalen oder kleinere Plastikbehälter eignen sich besser als große Eimer. Sonst bekommen die unteren Erdbeeren Druckstellen. Nach dem Abernten dann etwas Stroh auf die Stelle legen, damit andere sehen, dass dort schon geerntet ist. Zu Hause die Schale gleich in den Kühlschrank stellen, damit alle frisch bleiben. Vor Ort wird aber in Mörslingen auch noch mal alles erklärt. Ein Kilogramm kostet 4,20 Euro. Am Holzhäuschen gibt es auch Erdbeergelee oder -marmelade und Limes, eine Mischung aus Früchtepüree und Wodka, zu kaufen.

Eberl Erdbeeren bei Mörslingen hat ab 6. Juni geöffnet

Damit die roten Früchte aber auch gut wachsen, braucht es einiges an Arbeit. Alle zwei Jahre werden die Pflanzen neu gesät. Je nach Bedarf werden die Pflanzen über eine Tröpfchenbewässerung gegossen. Die Leute sind schon neugierig, ab wann das Erdbeerfeld, das gut sichtbar an der DLG37 liegt, öffnet. Eine Frau aus Bergheim hat extra mit ihrem Auto angehalten: "Wann öffnet denn das Feld?", fragt sie über den Zaun. Ihre Kolleginnen im Wertinger Krankenhaus hätten bei ihr schon nachgefragt. Geöffnet hat das Feld ab 6. Juni jeden Tag in der Erdbeersaison von 8 bis 19 Uhr die kommenden vier bis sechs Wochen, wie Rupert Wunderle erklärt. Selbst hat die Bergheimerin noch nie Erdbeeren gepflückt, aber sie sagt: "Dieses Jahr hab ichs vor." Zeit hat sie dafür voraussichtlich je nach Witterung bis Mitte Juli, dann endet die Erdbeerzeit im Landkreis Dillingen wieder.

