Beim Spiel ohne Grenzen gibt es Musiklegenden und ein besonderes Hindernis

Nach zehn Jahren kehrt das Spiel ohne Grenzen nach Bergheim zurück, eine Mannschaft ist erstmals dabei. Für ein Hindernis sollen die Teilnehmenden den Moonwalk können.

30 Grad, Tendenz steigend, strahlender Sonnenschein und gute Laune. Das sind die Rahmenbedingungen für das 49. Spiel ohne Grenzen, das dieses Jahr am Sonntag in Bergheim stattfindet. Zehn Verbände der Katholischen Landjugend-Bewegung (KLJB) des Landkreises treten gegeneinander an. Und erstmals die KLJB Bissingen, die sich während der Corona-Pandemie gründete.

Zwei Jahre mussten die Bergheimer wegen der Pandemie darauf warten, dass es losgeht. „Das war schon nervig“, bestätigt Jonas Baur von der Bergheimer Landjugend und ergänzt: „Wir waren ständig in der Schwebe.“ Jetzt sei man einfach froh, dass es geklappt hat. Die ersten beiden Tage seien gut gelaufen. Unter dem Motto „Musiklegenden“ stehen die Spiele dieses Jahr. Beim bunten Abend am Samstag standen deshalb Michael Jackson, die Kelly Family und Mozart auf der Bühne. Über die Führung durfte sich nach diesem Abend die Landjugend aus Lutzingen freuen.

Die Seilbahn ist eine Besonderheit, die die KLJB Bergheim bereits vor zehn Jahren aufgebaut hat. Foto: Silva Metschl

Sieben Spiele müssen in Bergheim bewältigt werden

Ob sie diese Führung halten können, müssen sie am Sonntag beweisen. Sieben Spiele gilt es zu bewältigen, die ebenfalls unter dem Motto „Musiklegenden“ stehen. In der Früh begann der Aufbau für die Stationen. Vor zehn Jahren fand das erste Spiel ohne Grenzen in Bergheim statt. „Viele, die damals dabei waren, haben dieses Jahr beim Aufbau geholfen oder waren im Festkomitee“, erzählt Baur. Deshalb habe man sich schon Inspiration von damals geholt. Etwa eine Seilbahn, die über einen Pool führt, gab es damals schon. Die ist eine Besonderheit, denn: „Soweit ich weiß, gibt es die nur hier.“

Doch auch, wenn auf die Erfahrungen von damals zurückgegriffen wurde, habe die KLJB Bergheim dieses Jahr „ihr eigenes Ding daraus gemacht“, sagt Baur. Dann geht es los. Moderiert von Jürgen „Üdi“ Kummer und seinem Sohn Melvin Kummer drehen die Mannschaften aus Bissingen, Deisenhofen, Donaualtheim, Finningen, Kicklingen, Lutzingen, Medlingen, Mörslingen, Schretzheim und Unterbechingen ihre Runde um das Spielfeld und präsentieren ihre Fahnen. Am Anfang steht das Joker-Spiel „Rettet die Legenden“. Unter und über Stangen und Heuballen geht es, um den Joker zu erhalten. Dieser kann, wenn er nicht vorher von einer anderen Mannschaft gestohlen wird, bei einem Spiel gesetzt werden, um die Punkte zu verdoppeln.

Kicklingen und Deisenhofen zeigen den "Moonwalk"

Das machen die Mannschaften aus Kicklingen und Deisenhofen direkt beim zweiten Spiel „Moonwalk“. Der Name ist Programm, denn am Ende müssen die Spielerinnen und Spieler auf einem rollenden Heuballen balancieren: am Besten im Moonwalk. Vorher müssen aber das Tarnnetz und die Seilbahn überwunden werden. „Wer Glück oder auch Pech hat, fliegt in den Pool“, scherzt Jürgen Kummer in Anspielung auf die Temperaturen. Am Ende bleiben aber alle trocken. Kummer spricht den Mannschaften auch ein großes Lob aus: „Alle sind sehr fair“, freut er sich.

Das zieht sich durch die folgenden Spiele weiter, etwa beim Parcours zur „After Show Party“. Am Anfang wieder durch das Tarnnetz, muss anschließend ein Bierkrug ähnlich des Curlings möglichst genau auf eine Markierung geschoben werden, bevor es durch ein Labyrinth geht.

Moderator Jürgen „Üdi“ Kummer moderierte mit seinem Sohn Melvin das „Spiel ohne Grenzen“. Beim „Moonwalk“ war das Ziel, auf dem Heuballen zu bleiben. Foto: Silva Metschl

Die Bergheimer haben sich einiges ausgedacht

Damit das nicht so einfach ist, haben sich die Bergheimer zwei Schwierigkeiten ausgedacht: So liegen nicht nur Reifen und Heuballen als Hindernisse herum, die Spielerinnen und Spieler müssen zudem eine Promille-Brille aufsetzen, die einen leichten Blutalkoholwert vorspiegelt. Damit noch nicht genug: Die letzte Station ist ein überdimensioniertes Bier-Pong-Spiel, alle Spielenden haben drei Versuche.

Wer innerhalb von sieben Minuten die meisten Punkte erhält, gewinnt das Spiel. Als diesmal Unterbechingen den Joker benutzt, stellt Kummer mit einem breiten Grinsen die Frage: „Warum ihr denn wohl gerade bei diesem Spiel setzt?“ Eine Antwort bleiben die Unterbechinger schuldig.

Das Team aus Lutzingen gewann das „Spiel ohne Grenzen“ – also findet das große Jubiläum, das 50. Spiel, nächstes Mal dort statt. Foto: Jonas Baur

Vier Spiele vor dem Ende steht Lutzingen weiter an der Spitze. Als Kummer die Mannschaft fragt, ob sie sich vorstellen kann, das 50. „Spiel ohne Grenzen“ auszurichten, meint Bürgermeister Christian Weber, er wäre da dabei. Dieses Versprechen muss er nun einlösen, denn Lutzingen kann die Führung bis zum Ende halten.