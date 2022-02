Bergheim

18.02.2022

Warum musste diese Birke in Bergheim weichen?

Plus Der Baum soll das Gemäuer der Antoniuskapelle in Bergheim beschädigt haben. Deshalb wurde er gefällt. Der ehemalige Kreisfachberater für Landespflege ist damit gar nicht einverstanden.

Von Jonathan Mayer

Eckard Huber kann das alles nicht verstehen. Der Baum neben der Antoniuskapelle in Bergheim wurde gefällt. Angeblich beschädigten seine Wurzeln das Mauerwerk der Kapelle, erklärt der ehemalige Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege. Für Huber ein Unding. „Diese Kapelle mit der Birke stellt ja ein wunderschönes Ensemble dar, wie man es wohl schöner nicht malen könnte“, schreibt er, als der Baum noch steht, die Pläne der Kirchenverwaltung nicht in die Tat umgesetzt worden sind. Kurze Zeit später, seit Mittwoch, ist der Baum gefällt. Huber ist sich sicher, dass das nicht nötig war. Denn Birken seien Tiefwurzler, keine Flachwurzler. Die Wurzeln würden so weit also gar nicht wachsen.

