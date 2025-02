Drohnen, VR-Brillen und Frauen-Power im Maschinenbau: der 14. Hochschultag in Dillingen

Mehr als 21.000 Studiengänge gibt es in Deutschland. Dazu hunderte Ausbildungsberufe, alleine 220 im Landkreis Dillingen. Noch nie gab es so viele Wahlmöglichkeiten nach dem Schulabschluss. Doch die Auswahl kann auch überfordernd sein. Damit Schülerinnen und Schüler eine bessere Übersicht bekommen, findet am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen jährlich der Hochschultag statt. „Hier können sich die Schülerinnen und Schüler einen Überblick verschaffen, wo ihre Stärken liegen“, sagt Schulleiterin Beate Merkel. Es gibt einiges in der Aula und den umliegenden Klassenzimmern zu entdecken.

