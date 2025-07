Berufsschulabsolventen in Lauingen „setzen Segel“

Bei der Abschlussfeier in Lauingen in der vorderen Reihe (von links) Hannah Atlagic, Frederik Fischer, Janika Martin, Julian Rechner, Kevin Zikeli und Christoph Lenz. In der mittleren Reihe (von links) Anette Göllner (HWK Schwaben), Marius Gruber, Michael Keis, David Kramer, Marvin Kruzinski, Felix Farion, Henrik Ott und Manuell Knoll (MdL). In der hinteren Reihe (von links) Patrick Augustin (IHK Schwaben), Katja Müller (Bürgermeisterin Lauingen), Mark Bernath, Thomas Pils, Lea Schlenk, Salomon Singh, Peter J. Hoffmann (Schulleiter), Markus Müller (Landrat) und Reinhard Gentner (Vertreter des Schulleiters).

Foto: Kersten Henne, Berufsschule Lauingen