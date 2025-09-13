Besucher erleben italienisches Flair beim ersten Feierabendmarkt in Lauingen

Icon Menü
Lauingen

Die Märkte in der Stadt sollen lebendiger werden. So kommt die Premiere am Samstagabend bei Gästen und Kunsthandwerk-Ausstellern an.
Von Berthold Veh
    • |
    • |
    • |
    Für italienisches Flair sorgten beim ersten Lauinger Feierabendmarkt auch die drei Mafiosi (vorne von links) Bernd Hirner, Fabian Camek und Stefan Lemmert. Sie gratulierten ebenso wie Bürgermeisterin Katja Müller (Mitte) und Stadtpfarrer Raffaele Di Blasi (Dritter von rechts) Maria Pennacchia (Dritte von links) zum 90. Geburtstag. Foto: Berthold Veh

    Lauingen hat unbestritten italienisches Flair. Das liegt am Marktplatz mit seinem prächtigen Rathaus, das der Italiener Lorenzo Quaglio geschaffen hat. Und am Samstagabend kann man sich in der Herzogstadt tatsächlich wie in Italien fühlen. Denn dort geht der erste Feierabendmarkt mit Kunsthandwerk und italienischem Flair über die Bühne. Die Stadtkapelle mit Dirigentin Ingrid Philipp spielt Stücke wie „Bella Napoli“ oder den Florentiner Marsch. Und viele Besucher und Besucherinnen lassen sich von der guten Stimmung anstecken. „Mir gefällt das hier, Respekt, was die Stadt da auf die Beine gestellt hat“, sagt Robert Dörle. Der 90-jährige Diakon im Ruhestand ist mit seinem Rollator unterwegs und genießt die Gespräche auf dem Marktplatz sichtlich.

