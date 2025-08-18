Icon Menü
Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall beim Ausparken in Gundelfingen

Gundelfingen

Betrunkener verursacht Unfall beim Ausparken

Ein 40-Jähriger touchiert beim Ausparken in Gundelfingen ein anderes Fahrzeug. Später ergibt ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp drei Promille.
    Letztlich klaute der mutmaßliche Dieb nur ein Mountainbike und wenige Cent Bargeld. (Symbolbild)
    Zu einem Unfall im Hof eines Mehrfamilienhauses im nördlichen Teil von Gundelfingen ist es am Sonntag gegen 9 Uhr gekommen. Ein 49-Jähriger touchierte beim Ausparken mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Darüber informiert die Polizei.

    Polizei beschlagnahmt den Führerschein des Betrunkenen in Gundelfingen

    Bei der nachfolgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,0 Promille. Der Unfallverursacher musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme auf die Wache begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

    Gegen den 49-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol geführt. (AZ)

