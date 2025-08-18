Betrunkener verursacht Unfall beim Ausparken

Zu einem Unfall im Hof eines Mehrfamilienhauses im nördlichen Teil von Gundelfingen ist es am Sonntag gegen 9 Uhr gekommen. Ein 49-Jähriger touchierte beim Ausparken mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Darüber informiert die Polizei.

Polizei beschlagnahmt den Führerschein des Betrunkenen in Gundelfingen

Bei der nachfolgenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,0 Promille. Der Unfallverursacher musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme auf die Wache begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen den 49-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol geführt. (AZ)