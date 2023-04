Wer stellt den schönsten Maibaum im Landkreis Dillingen?

Wir suchen die schönste geschmückte Birke für die Liebste oder den Liebsten. Senden Sie uns ein Foto Ihres diesjährigen Maibaums zu. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

In gut einer Woche ist es wieder so weit: In den Straßen im Landkreis Dillingen reihen sich zum Maianfang mal wieder junge Birken, an denen bunte Kreppbänder im Wind wehen und ein rotes Herz mit den Namen der Liebenden hängen. Hinter der bayerischen Tradition der sogenannten Liebesmaien steckt der Brauch, dass Verehrer ihre Zuneigung so zum Ausdruck bringen.

Interessant zu wissen: Schon im 13. Jahrhundert verschenkten junge Männer Liebesmaien an ihre Herzensdamen. Wiederum im 16. Jahrhundert brachten Soldaten diese den Bürgermeistern einer Stadt mit, um sie wohlwollend zu stimmen, damit sie sich dort einquartieren konnten. Daher stammt wohl der Maibaum auf dem Marktplatz der Gemeinde oder Stadt.

Die Traditionen haben sich bis heute auch im Landkreis Dillingen gehalten. Alljährlich erreichen die Donau Zeitung und Wertinger Zeitung viele Bilder mit Paaren, die stolz vor den bunten Birken posieren. Deswegen möchte die Redaktion in diesem Jahr den schönsten Maibaum küren. Schicken Sie uns dafür bis Sonntag, 7. Mai, per E-Mail Ihr Foto an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de – Stichwort: Maibaum. Schreiben Sie uns bitte auch, wer und was auf dem Bild zu sehen ist sowie Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer und Wohnort) und den Vor- und Nachnamen des Fotografen. Wichtig: Senden Sie uns Ihre Fotos im Hochformat mit dem Maibaum zusammen mit Ihrer Liebsten oder Ihrem Liebsten. Mindestens ein Megabit wäre wünschenswert. Ab Dienstag, 10. Mai, stimmen Sie dann selbst auf unserer Homepage ab und küren so den Gewinner oder die Gewinnerin.

Der Aufwand soll sich für Sie natürlich auch lohnen. Der Sieger oder die Siegerin des Votings erhält einen Preis, der sich auch zu zweit gut einlösen lässt. Mehr dazu erfahren Sie in der kommenden Woche. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine große Auswahl an Fotos mit den schönsten Bäumen und glücklichen Paaren darauf. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Votings wird von uns benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert. Selbstverständlich müssen alle Personen auf dem Bild einverstanden mit der Veröffentlichung sein. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/7772355. (sukl)