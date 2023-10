23-Jähriger wird ohne Führerschein in Binswangen von Polizei gestoppt

Die Dillinger Polizei stoppt einen jungen Autofahrer, der ohne Fahrerlaubins unterwegs war.

Eine Streifenbesatzung der Polizeistation Wertingen kontrollierte am Mittwoch gegen 13.55 Uhr in der Bettelstraße in Binswangen einen 23-jährigen Autofahrer. Wie sich herausstellte, ist dieser nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Beamten untersagten dem 23-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt, stellten den Zündschlüssel seines Wagens sicher und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)