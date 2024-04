90 Musiker, 16 Vereine und ein unvergesslicher Abend in Binswangen

Mit dem Abschlusskonzert endet für die ASM-Mitglieder in Binswangen eine besondere Woche. Das Finale im Zusamtal ist dabei ein absoluter Höhepunkt.

Es ist Freitagabend in Binswangen. Ein begeistertes Publikum klatscht rhythmisch zu den Klängen von „Smoke on the Water“ – angefeuert von Bezirksdirigentin Ingrid Philipp. Knapp 90 Musiker im Alter von 11 bis 66 Jahren und aus 16 Musikvereinen des Landkreis Dillingen rocken die Mehrzweckhalle. Es ist die letzte Zugabe des Abschlusskonzerts und somit das Finale einer für viele Musiker unvergesslichen Woche.

Diese begann am Ostermontag mit der Jungmusikerlehrgangswoche des Musikbezirk 17 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. 35 junge Musikerinnen und Musiker fanden sich im Schullandheim Bliensbach ein, um sich gemeinsam unter der Leitung von Bezirksjugendleiterin Daniela Arnold und weiteren Dozenten auf die Bläserprüfungen in D1 und D2 vorzubereiten und diese zu absolvieren. Außerdem bereiteten sie unter der Stabführung von Ingrid Philipp ein Konzertprogramm vor. Ziel der Woche war es, sich gemeinsam weiter zu bilden und neue musikalische Freunde aus anderen Vereinen kennen zu lernen. Am Mittwochabend gesellte sich zur Orchesterprobe das Bezirksorchester dazu (ebenfalls unter der Leitung von Ingrid Philipp), um mit den jungen Musikern ein gemeinsames Konzertprogramm vorzubereiten. Die Zielsetzung des Bezirksorchesters ist ähnlich: gemeinsam mit Musikern aus anderen Vereinen Spaß am Musizieren zu haben und dabei noch etwas zu lernen – nur auf einem höheren Niveau, bedingt durch die Erfahrung der älteren Musiker.

Schlagzeuger aus Gundelfingen

Das Abschlusskonzert am Freitag eröffnete das Lehrgangsorchester mit dem pompösen „John Williams: Movie Adventures“ und schlägt mit „Disney’s Magical Marches“ und „Circus Fantasia“ den Bogen von der Filmmusik zur fantasie- und stimmungsvollen Werken der konzertanten Blasmusik. Im letzten Werk ihres Konzertteils glänzten die jungen Musiker in „We Know the Way“ mit Rhythmus und Harmonie, was ihnen viel Applaus einbrachte. Bezirksvorsitzender Josef Werner Schneider gratulierte den Lehrgangsbesten und überreichte ihnen ein Präsent: die D1-Prüfung hatten gleich drei Musiker mit der Traumnote 1,0 absolviert: Justin Kindig am Schlagzeug von der Stadtkapelle Gundelfingen, Zsuzsanna Lelkes an der Trompete vom Musikverein „Frisch Voran“ Syrgenstein und Matthias Schrell an der Tuba von der Musikkapelle Lutzingen. In D2 erzielten Marlene Hummel an der Klarinette und Alessandra Deramo am Altsaxophon (beide von der Stadtkapelle Lauingen) die Note 1,3.

Die Lehrgangsbesten D2 von links: Bezirksvorsitzender Josef Werner Schneider, Alessandra Deramo, Marlene Hummel (beide Stadtkapelle Lauingen). Foto: Viktoria Bicok

Nach der Pause präsentierte das Bezirksorchester seine drei Musikstücke: den Konzertmarsch „Sympatria“, das stilepochenübergreifende „Concerto d’Amore“ und ein Medley aus der Musicalverfilmung „The Greatest Showman“. Werke mit unterschiedlichen Herausforderungen in Rhythmik, Harmonie und Interpretation, die vom Orchester in gewohnter Bravour gemeistert wurde. Danach gesellten sich die Musiker des Lehrgangsorchesters in die Reihen des Bezirksorchesters und die restlichen Stücke wurden alle gemeinsam musiziert.

Nachwuchs aus dem ganzen Landkreis Dillingen

Dies war wohl der Höhepunkt für alle Beteiligten: für das Publikum, weil es ein richtig großes Blasorchester erleben konnte, für die Jungmusiker, die nun bei den „Großen“ mitspielen durften und für die älteren Musiker, von denen die meisten selbst noch gerne an ihre eigene Zeit in der Lehrgangswoche zurückdenken und ihre Motivation weitergeben können. Dies bekräftigte Bezirksschriftführer Uwe Kaipf in seiner Moderation in einer persönlichen Anekdote aus dieser Zeit in der der Funke auf ihn übergesprungen war. Das große Blasorchester begeisterte nun mit dem symphonischen Werk „Monterosi“ und dem rhythmischen „The Birth of Rock and Roll“, sowie der Zugabe „Blue Night“.

Das Foto zeigt von links die Lehrgangsbesten D1: Bezirksvorsitzender Josef Werner Schneider, Justin Kindig (Stadtkapelle Gundelfingen), Matthias Schrell (Musikkapelle Lutzingen), Zsuzsanna Lelkes (Musikverein „Frisch Voran“ Syrgenstein). Foto: Viktoria Bicok

Josef Werner Schneider bedankte sich bei Daniela Arnold und Ingrid Philipp für die Organisation der Jungmusikerlehrgangswoche, sowie bei den weiteren Dozenten und Helfern für ihren Einsatz, bevor unter großem Beifall die letzten Klänge von „Smoke on the Water“ in Binswangen verhallten. Ausgestattet mit hoffentlich viel Motivation, Wissen, neuen Erfahrungen und einer Portion Zuwachs an Gemeinschaft konnten nun alle Musikerinnen und Musiker den Heimweg antreten – gleichwohl ob 11 oder 66 Jahre jung.