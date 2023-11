Erinnerungstag in Binswangen: Als die Synagogen brannten

Vor 85 Jahren fielen jüdische Gotteshäuser dem Naziterror zum Opfer. Die Bürger von Buttenwiesen und Binswangen begehen gemeinsam den Tag der Erinnerung.

Am 10. November 1938 brach über die jüdischen Menschen in Deutschland mit der Reichspogromnacht ein später folgendes unbeschreibliches Elend herein. Landauf landab brannten die Synagogen, wurden jüdische Geschäfte geplündert und am Horizont zeichnete sich bereits das kommende Leiden und Sterben von sechs Millionen Juden vage ab. Kaum jemand hat dies letztlich zu diesem Zeitpunkt schon absehen und für möglich halten können. In Binswangen brannte die Synagoge im Herzen des Ortes einen Tag später.

Nazis aus Augsburg plünderten sie und nur die unmittelbare Nähe zu Privatgebäuden hielt die hasserfüllten Schergen des nationalsozialistischen Regimes davon ab, sie endgültig abzufackeln. Dass das Gebäude heute strahlend dastehen kann, ist vielen Einzelpersonen und Einrichtungen zu verdanken. Die neue Sinngebung ist das Bewahren der Erinnerung und die Vielfalt der Kultur, die in der Alten Synagoge ihr Zuhause gefunden hat.

In Binswangen blickt man gemeinsam auf die Pogrome zurück

Am Freitag, 10. November, um 19 Uhr findet an dem denkwürdigen Ort in Binswangen eine Feierstunde statt, die an das tragische Geschehen vor 85 Jahren erinnern soll. Zwangsläufig geht der Blick dabei auch auf den derzeit stattfindenden Krieg zwischen Israel und den Palästinensern, wo Juden zum vermehrten Mal in ihrer Geschichte um ihre Existenz kämpfen. Ein Konflikt, auf den die Welt mit Bangen blickt.

Gezeigt wird in der Alten Synagoge der Dokumentarfilm "Die Stille schreit". Es geht darin um die Geschichte zweier Augsburger Industriellenfamilien. Sie waren vor 1933 angesehene Geschäftsleute und weit über Augsburg und Schwaben hinaus bekannt. Durch die "Arisierung" jüdischen Besitzes mussten sie ihre Firmen und die wertvollen Immobilien unter Zwang verkaufen. Einige Familienmitglieder der Oberdorfers und Friedmanns wurden ermordet, andere zerbrachen an ihrem Schicksal. Ein Teil der Familie überlebte den Naziterror.

Miriam Friedmann kam 2001 nach Augsburg zurück. Sie wuchs in den USA auf. Zusammen mit ihrem Mann Dr. med. Friedhelm Katzenmaier, dem Filmemacher Josef Pröll und dem Historiker Dr. Bernhard Lehmann ging sie auf Spurensuche.

Der Förderkreis Synagoge lädt zu der Gedenkfeier zusammen mit der Gemeinde Binswangen geladene Gäste, aber auch die Bevölkerung in die Alte Synagoge ein. Der Eintritt ist frei.