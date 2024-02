Der Binswanger Dorfladen soll 2025 öffnen

In Binswangen soll man ab dem kommenden Jahr einkaufen und Kaffee trinken können. Im März steht der geplante Dorfladen wieder auf der Tagesordnung im Gemeinderat.

Wer in Binswangen lebt und einkaufen möchte, kann das fast überall tun – nur nicht in der eigenen Gemeinde. Die Metzgerei Schmid hat vor rund zwei Jahren geschlossen – das letzte Ladengeschäft des Orts. Jetzt gibt es noch zwei Hofladen-Automaten, die unter anderem Eier, Wurst und Kartoffeln im Angebot haben. Doch die Auswahl ist stark begrenzt, nicht zuletzt wegen deren eher kompakten Abmessungen im Vergleich zu einem richtigen Laden. Was die nicht bieten, muss anderswo besorgt werden. Abhilfe soll ein Dorfladen in der Mitte der Gemeinde schaffen. Mit Wirtschaft, Café und Supermarktabteilung mit Selbstbedienung und zeitweise ohne Personal. Laut Gemeinderatsmitglied Alexander Gumpp, der das Thema „Binswangens neue Mitte“ zusammen mit seinem Ratskollegen Thomas Wippel federführend bearbeitet, soll der Laden schon im nächsten Jahr öffnen.

"Das Ding ist planmäßig auf der Spur", erklärt Gumpp. In einer Gemeinderatssitzung im März werden eine konkrete Kostenrechnung und eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorgestellt werden, erläutert er. Beides wird unter anderem anhand des bereits vorgestellten Plans errechnet. Er ist die Basis für die weiteren Schritte. Dann muss noch abgestimmt werden, in welcher Form der Dorfladen gegründet wird.

Gumpp hält eine Genossenschaft in Binswangen für sinnvoll

"Die Genossenschaft ist am gescheitesten", sagt er, beschließen muss sie letztlich aber der gesamte Gemeinderat. Alexander Gumpp nennt auch ein konkretes Datum, ab dem Binswangerinnen, Binswanger und auch Menschen von außerhalb wieder Besorgungen in der Gemeinde erledigen können: "Ich halte es für realistisch, dass der Laden am 1. September 2025 aufmacht." Zumindest, "wenn jetzt keine Überraschungen mehr kommen". Und mit solchen rechne er nicht.

Mitte des vergangenen Jahres entschied der Gemeinderat, den Dorfladen wirklich zu bauen. Im geplanten Café sollen dann 40 Gäste gleichzeitig Platz nehmen können. Welches Essen dort angeboten werden soll, komme auf die Mitarbeiter an. Michael Gumpp vom Lutzinger Planungsbüro hob bei einer Gemeinderatssitzung im November hervor: „Convenience Food kann jeder anbieten, besser wäre jedoch frisch gekochtes Essen.“ Frittiertes werde es definitiv nicht geben, stellte der Planer damals schon klar: „Die entsprechende Abluftanlage wäre viel zu teuer, das sprengt den Rahmen des Cafés.“

Der Binswanger Dorfladen soll ein richtiges Supermarktsortiment bekommen

Bei ihren Planungen hoffen Gumpp und Wippel auch darauf, dass ein Selbstbedienungsladen irgendwann einmal größer sein darf als 99,9 Quadratmeter. Das ist von den gesetzlichen Auflagen her die Grenze. Deshalb gibt es 30 Quadratmeter Ladenfläche, die abgetrennt werden können. Unter den derzeitigen Voraussetzungen darf der Bereich nur geöffnet werden, wenn Personal vor Ort ist.

Im Ladenbereich soll "das komplette Supermarktsortiment" verfügbar sein. Gerade für ältere Menschen, die oft nicht mal eben die Möglichkeit haben, nach Wertingen oder an andere Orte mit Supermarkt zu fahren, könnten davon profitieren. Das Warenangebot könne laut Planungsbüro allerdings erst festgelegt werden, wenn feststeht, mit welchem Betreiber zusammengearbeitet wird. Zu den regulären Öffnungszeiten soll auch Personal vor Ort sein, im Laden ebenso wie an der 5,50 Meter langen Bedientheke in Richtung Café. Hier können die Kunden unter anderem Backwaren oder Kaffee mitnehmen. 40 Plätze, teils zum Sitzen, teils an einer Stehtheke, laden dann zum Verweilen ein. Unter dem Vordach gibt es Plätze im Freien.