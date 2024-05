Betrunkener überschlägt sich mit Auto zwischen Binswangen und Eppisburg

Ein 31-Jähriger war mit zwei Promille unterwegs und baut einen Unfall. Schon zuvor ist er auffällig gefahren.

Ein 31-jähriger Mann verlor am Donnerstag gegen 15.20 Uhr zwischen Binswangen und Eppisburg die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete nach einem Überschlag im angrenzenden Acker. Glücklicherweise zog er sich laut Polizei nur leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 3000 Euro. Die Polizei stellte schnell fest, dass Alkohol im Spiel war: Der Fahrer hatte über 2 Promille im Blut. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein ist vorerst weg und die Behörden haben ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.

An der Unfallstelle waren neben der Polizei aus Wertingen auch 20 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Binswangen und Zusamaltheim im Einsatz. Im Zuge der weiteren Ermittlungen kam heraus, dass der 31-Jährige schon vor dem Unfall auffällig fuhr, indem er in starken Schlangenlinien unterwegs war und sogar mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet. Wer durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurde, soll sich bei der Polizei in Wertingen unter der Telefonnummer 08272/99510 melden. (AZ)