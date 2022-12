Binswangen

vor 18 Min.

Hilfsbereitschaft für die Binswanger Katzenfreundin ist "unglaublich"

Plus Der Bericht in unserer Zeitung sorgt für eine Welle der Solidarität. Viele wollen spenden. Wie die Frau aus Binswangen reagiert.

Von Elli Höchstätter

Damit hatte wirklich niemand gerechnet. Nachdem in unserer Redaktion ein Artikel über eine hilfsbereite Katzenfreundin aus Binswangen erschienen war, gab es so viele Reaktionen wie selten. Es meldeten sich mehrere Menschen bei uns in der Redaktion, die diese Frau unterstützen wollen. "Das ist einfach unglaublich", freute sich die Binswangerin. "All das hätte ich nie erwartet."

